Умер призывавший ударить по Калининградской области польский генерал
В Польше умер призывавший атаковать Калининградскую область в случае конфликта Москвы и НАТО бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X (Twitter).
Смерть Скшипчака глава польского Минобороны назвал «огромной потерей для нашей военной семьи».
«Я благодарю его за тысячи подготовленных солдат, за то, что он руководил ими дома и на боевых заданиях», — написал Косиняк-Камыш.
Министр не раскрыл причину смерти Скшипчака.
В марте 2022 года генерал заявил о принадлежности Калининграда Польше. По его мнению, Калининградская область исторически польская территория, которая находится «под оккупацией» России.
Зимой 2024 года в разговоре с Rzeczpospolita Скшипчак снова назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта НАТО и России она будет ликвидирована.
Претензии соседних стран на Калининград оправдывают «глубокие опасения» и действия России по обеспечению безопасности государства, говорил Дмитрий Песков, комментируя схожие заявления литовского президента Гитанаса Науседы в январе.
По итогам Второй мировой войны, в соответствии с Потсдамским соглашением северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть всей ее территории) была передана Советскому Союзу, остальные две трети — Польской Народной Республике.
В 1946 году на отошедшей к СССР территории была образована Кенигсбергская (позднее Калининградская) область. В том же году город Кенигсберг был переименован в Калининград.
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