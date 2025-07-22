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Политика ,  
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Умер призывавший ударить по Калининградской области польский генерал

Умер призывавший ударить по Калининградской области польский генерал Скшипчак
Вальдемар Скшипчак
Вальдемар Скшипчак (Фото: legionowo.pl)

В Польше умер призывавший атаковать Калининградскую область в случае конфликта Москвы и НАТО бывший командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак. Об этом сообщил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш в соцсети X (Twitter).

Смерть Скшипчака глава польского Минобороны назвал «огромной потерей для нашей военной семьи».

«Я благодарю его за тысячи подготовленных солдат, за то, что он руководил ими дома и на боевых заданиях», — написал Косиняк-Камыш.

Министр не раскрыл причину смерти Скшипчака.

Польский генерал заявил о тупике в конфликте России и Украины
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Фото:Андрей Рубцов / ТАСС

В марте 2022 года генерал заявил о принадлежности Калининграда Польше. По его мнению, Калининградская область исторически польская территория, которая находится «под оккупацией» России.

Зимой 2024 года в разговоре с Rzeczpospolita Скшипчак снова назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта НАТО и России она будет ликвидирована.

Претензии соседних стран на Калининград оправдывают «глубокие опасения» и действия России по обеспечению безопасности государства, говорил Дмитрий Песков, комментируя схожие заявления литовского президента Гитанаса Науседы в январе.

По итогам Второй мировой войны, в соответствии с Потсдамским соглашением северная часть Восточной Пруссии (примерно одна треть всей ее территории) была передана Советскому Союзу, остальные две трети — Польской Народной Республике.

В 1946 году на отошедшей к СССР территории была образована Кенигсбергская (позднее Калининградская) область. В том же году город Кенигсберг был переименован в Калининград.

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Дарья Беспалько
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