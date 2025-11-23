В Литве допустили ограничение транзита в Калининград

Литва может рассмотреть ограничение транзита в Калининград как одну из жестких мер давления на Россию и Белоруссию. Такое заявление сделал глава правящей Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) Миндаугас Синкявичюс, передает «Sputnik Литва».

«Транзит на территорию российского анклава, а также его приостановка в той или иной форме должны координироваться в рамках Евросоюза, это, наверное, не одностороннее решение, но это возможная мера из разряда самых жестких», — сказал Синкявичюс.

По словам политика, Литва может применить и другие меры, в том числе вновь закрыть границу с Белоруссией. Эту ситуацию еще раз обсудит комиссия по национальной безопасности (КНБ) на следующей неделе, добавил он.

О каких еще мерах может идти речь, Синкявичюс уточнять не стал. По его словам, «другая сторона, вероятно, тоже слушает» и может заранее подготовить ответные меры.

29 октября правительство Литвы решило на месяц — до 30 ноября — закрыть границу с Белоруссией из-за появления метеозондов в литовском воздушном пространстве. Исключение оставили только для дипломатов, граждан стран ЕС и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами.

19 ноября кабинет министров Литвы принял решение открыть КПП раньше срока, чтобы вернуть в страну застрявшие на границе грузовики.