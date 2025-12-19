Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков»
Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что, говоря о «подсвинках» с военными не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а подразумевал «группу лиц». РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.
Так он ответил на вопрос журналистки из Белоруссии, которая попросила его оценить меры «европейских подсвинков» против Союзного государства, включая неоднократные закрытия границы с республикой. Она также поблагодарила российского лидера за изобретение «нового дипломатического термина».
«Что касается определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией я никого конкретно не имел в виду», — сказал президент, подчеркнув, что никогда не позволяет себе переходить на личности.
17 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что сейчас есть диалог между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию на Украине, однако «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США Джо Байдена в надежде «поживиться на развале России». Он также добавил, что никакой «цивилизованной западной семьи нет», «только сплошная деградация». Президент выразил надежду на возобновление диалога с Европой, но счел этот сценарий маловероятным при нынешних европейских политических элитах.
Тогда же российский лидер заявлял, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. «Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, но только не интересами своих народов», — сказал президент.
По мнению Путина, после распада СССР Запад «продавливал свои интересы на российском направлении силовым путем», ожидал развала России за короткий период и сознательно «довел до войны» ситуацию на Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!
Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта
США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт
FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины
Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным
WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая
Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны