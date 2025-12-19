Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков»

Путин объяснил, что под «подсвинками» не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а подразумевал целую «группу лиц». Они, по его словам, хотели развалить Россию и «поживиться» на этом, однако все эти попытки провалились

Video

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что, говоря о «подсвинках» с военными не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а подразумевал «группу лиц». РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Так он ответил на вопрос журналистки из Белоруссии, которая попросила его оценить меры «европейских подсвинков» против Союзного государства, включая неоднократные закрытия границы с республикой. Она также поблагодарила российского лидера за изобретение «нового дипломатического термина».

«Что касается определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией я никого конкретно не имел в виду», — сказал президент, подчеркнув, что никогда не позволяет себе переходить на личности.

17 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что сейчас есть диалог между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию на Украине, однако «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США Джо Байдена в надежде «поживиться на развале России». Он также добавил, что никакой «цивилизованной западной семьи нет», «только сплошная деградация». Президент выразил надежду на возобновление диалога с Европой, но счел этот сценарий маловероятным при нынешних европейских политических элитах.

Тогда же российский лидер заявлял, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. «Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, но только не интересами своих народов», — сказал президент.

По мнению Путина, после распада СССР Запад «продавливал свои интересы на российском направлении силовым путем», ожидал развала России за короткий период и сознательно «довел до войны» ситуацию на Украине.