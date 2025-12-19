 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков»

Путин заявил, что под «европейскими подсвинками» не имел в виду конкретных людей
Сюжет
Прямая линия Путина
Путин объяснил, что под «подсвинками» не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а подразумевал целую «группу лиц». Они, по его словам, хотели развалить Россию и «поживиться» на этом, однако все эти попытки провалились

Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков»
Video

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что, говоря о «подсвинках» с военными не имел в виду кого-то конкретного в Европе, а подразумевал «группу лиц». РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

Так он ответил на вопрос журналистки из Белоруссии, которая попросила его оценить меры «европейских подсвинков» против Союзного государства, включая неоднократные закрытия границы с республикой. Она также поблагодарила российского лидера за изобретение «нового дипломатического термина».

«Что касается определения, оно выскочило у меня так как бы в процессе общения с военной аудиторией я никого конкретно не имел в виду», — сказал президент, подчеркнув, что никогда не позволяет себе переходить на личности.

17 декабря Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны заявил, что сейчас есть диалог между Москвой и Вашингтоном по мирному урегулированию на Украине, однако «европейские подсвинки» включились в работу прежней администрации США Джо Байдена в надежде «поживиться на развале России». Он также добавил, что никакой «цивилизованной западной семьи нет», «только сплошная деградация». Президент выразил надежду на возобновление диалога с Европой, но счел этот сценарий маловероятным при нынешних европейских политических элитах.

«Большая война», дипломатия и «подсвинки». Заявления Путина в Минобороны
Политика
Владимир Путин

Тогда же российский лидер заявлял, что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией. «Разного рода деятели, которые вроде бы занимали или занимают до сих пор ответственные посты, о своей ответственности, похоже, просто забыли. Они руководствуются какими-то сиюминутными, личными или групповыми политическими интересами, но только не интересами своих народов», — сказал президент.

По мнению Путина, после распада СССР Запад «продавливал свои интересы на российском направлении силовым путем», ожидал развала России за короткий период и сознательно «довел до войны» ситуацию на Украине.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина, Валерия Доброва
Владимир Путин Европа
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин заявил о желании «европейских подсвинков» поживиться на России
Политика
Бельгия предупредила о Европе «на ножах» из-за активов России
Политика
Песков заявил об одержимости Европы поиском денег «на продолжение войны»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Путин оценил Си в качестве союзника России Политика, 15:02
Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе Политика, 15:00
Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций Политика, 14:57
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах Политика, 14:56
СОГАЗ выплатил возмещение пострадавшим в Орске за вред жизни и здоровью Компании, 14:56
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 14:52
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут Общество, 14:50
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Путин объяснил, как улучшить демографию в России Общество, 14:48
Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков» Политика, 14:47
Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА Спорт, 14:43
Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика Технологии и медиа, 14:42
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье Политика, 14:39
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?» Политика, 14:37
Путин призвал продлить время работы детсадов Общество, 14:34