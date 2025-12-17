 Перейти к основному контенту
Путин объяснил, почему Россия не стала членом «цивилизованного Запада»

Путин: Россия не стала никакой равноправной частью европейской семьи
Россия после распада СССР не стала никакой равноправной частью европейской семьи, а напротив, ее «продолжали поддавливать со всех сторон», а на Западе, как выяснилось, «никакой цивилизации-то нет», заявил Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Минобороны России / Telegram)

России после распада СССР казалось, что она быстро станет членом «цивилизованной западной семьи», но этого не произошло, заявил президент Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

«Сразу же после развала Советского Союза нам казалось, что мы очень быстро станем членами так называемой цивилизованной семьи европейских народов, вообще цивилизованной западной семьи. Сегодня выясняется, что никакой цивилизации-то там нет, там только деградация сплошная. Но неважно, тогда казалось, что это хорошо», — сказал Путин.

Путин объяснил, почему Россия не стала членом «цивилизованного Запада»
Video

Однако Россия, по его словам, не стала никакой равноправной частью европейской семьи, а напротив, страну «продолжали поддавливать со всех сторон и, более того, все сильнее и сильнее».

Почти все в отношении России «решалось с позиции силы», утверждает президент. «Хлопали по плечу, приглашали на разные мероприятия, но свои интересы на российском направлении Запад продавливал именно силовым способом», — считает он.

По его словам, администрация Джо Байдена и «европейские подсвинки» хотели развалить Россию за короткое время «в надежде поживиться».

«Они хотели вернуть себе то, что было утрачено в прежние исторические периоды, и попытаться взять реванш», — считает Путин. Однако эти попытки провалились, сказал он.

Запад сам развязал войну в 2022 году, а Россия пытается ее закончить, заявил Путин.

«Большая война», дипломатия и «подсвинки». Заявления Путина в Минобороны
Политика
Владимир Путин

«Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада, по сути, Запад сам развязал эту войну. Мы только пытаемся ее прекратить», — добавил президент.

Путин ранее уже отвергал рассуждения на Западе об агрессивности России. «Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивен», — заявлял он в июне, вспомнив поговорку «в чужом глазу соломину видеть, в своем — бревна не замечать».

В декабре президент говорил, что Москва не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то она готова «прямо сейчас». По его словам, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».

