Прямая линия Путина⁠,
0

Путин оценил ситуацию на фронте

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Стратегическая инициатива перешла в руки российской армии сразу после освобождения Курской области, заявил Путин. По его мнению, сложившаяся на фронте ситуация должна заставить власти Украины закончить конфликт мирными средствами

Путин оценил ситуацию на фронте
Video

Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет прямую трансляцию и онлайн трансляцию.

«Сразу после того, как наши войска выбили противника с курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских вооруженных сил. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит», — сказал он.

«Самое-то главное, мы с этого начали, когда говорили о том, что предлагали украинскому режиму убрать свои войска с территории тех республик, тогда не признанных, которые не хотят жить под этим давлением националистов. Киевский режим тогда уже выстроил укрепрайон в агломерации Славинск, или Славянск, Краматорск, Константиновка. Вот это главный укрепрайон», — заметил Путин. 

Путин отметил, что украинские военные пытаются вернуть контроль над Красноармейском (Покровск), но несут «серьезные потери». Он также выразил уверенность, что российская армия в ближайшее время займет Красный Лиман.

Российская армия взяла Купянск: каково его стратегическое значение
База знаний
Виды Купянска

«Совсем недавно начальник генштаба, командующий группировкой и командиры на местах доложили о взятии Северска. А это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации — Славянску», — сказал президент.

На сумском направлении и в Харьковской области российская армия создает зоны безопасности, обратил внимание Путин: «На сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск».

В заключение Путин заявил, что у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. По его мнению, сложившаяся на фронте ситуация должна заставить украинские власти закончить конфликт мирными средствами.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
