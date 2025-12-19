Путин оценил ситуацию на фронте
Российская армия прочно удерживает стратегическую инициативу по всей линии фронта, заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет прямую трансляцию и онлайн трансляцию.
«Сразу после того, как наши войска выбили противника с курской земли, стратегическая инициатива полностью перешла в руки российских вооруженных сил. Наши войска наступают по всей линии боевого соприкосновения, где-то более быстрыми темпами, где-то медленнее, но по всем направлениям противник отходит», — сказал он.
«Самое-то главное, мы с этого начали, когда говорили о том, что предлагали украинскому режиму убрать свои войска с территории тех республик, тогда не признанных, которые не хотят жить под этим давлением националистов. Киевский режим тогда уже выстроил укрепрайон в агломерации Славинск, или Славянск, Краматорск, Константиновка. Вот это главный укрепрайон», — заметил Путин.
Путин отметил, что украинские военные пытаются вернуть контроль над Красноармейском (Покровск), но несут «серьезные потери». Он также выразил уверенность, что российская армия в ближайшее время займет Красный Лиман.
«Совсем недавно начальник генштаба, командующий группировкой и командиры на местах доложили о взятии Северска. А это важный населенный пункт, и отсюда открываются возможности движения к одному из основных укрепрайонов, части этой агломерации — Славянску», — сказал президент.
На сумском направлении и в Харьковской области российская армия создает зоны безопасности, обратил внимание Путин: «На сумском направлении взят город Волчанск, в Харьковской области, как известно, под наш контроль уже несколько недель назад перешел город Купянск».
В заключение Путин заявил, что у ВСУ практически не осталось стратегических резервов. По его мнению, сложившаяся на фронте ситуация должна заставить украинские власти закончить конфликт мирными средствами.
