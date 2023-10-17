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Политика ,  
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Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Путина

Захарова: резолюция ПАСЕ о сроках президентства Путина не имеет юридической силы
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Резолюция ПАСЕ с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году является частью информационной войны Запада против Москвы и не имеет юридической силы.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — сказала она.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом признать Путина после 2024 года нелегитимным президентом. В резолюции говорилось, что в России «подавляющая власть президента», которая стала «результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество».

Путин еще не объявлял об участии в выборах президента (в прошлый раз он сообщил о выдвижении за четыре месяца до голосования), но ранее отмечал, что возможность баллотироваться у него есть.

Президент США Джо Байден 19 сентября назвал российского лидера Владимира Путина диктатором, комментируя политические взгляды своего вероятного оппонента на ближайших выборах Дональда Трампа.

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«Я не встану на сторону таких диктаторов, как Путин. Может быть, Трамп и его друзья по MAGA (Make America Great Again. — РБК) могут преклониться, но я этого не сделаю», — сказал Байден на встрече со сторонниками.

Впервые Байден публично назвал Путина диктатором вскоре после начала Россией военной операции на Украине. Он охарактеризовал российского президента как «смертоносного диктатора» и «чистейшего бандита», который «ведет аморальную войну против народа Украины». «Я думаю, мы находимся в настоящей борьбе между автократиями и демократиями», — добавил тогда Байден.

Оба заявления в Кремле встретили критикой, назвав их «абсолютно непозволительными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такие характеристики не вправе давать глава государства, которое сбросило атомную бомбу на Японию, когда та «уже была повержена, и в чем не было абсолютно смысла». «Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», — добавил он. Песков отметил, что такие заявления от Байдена сужают окно возможностей для отношений Москвы и Вашингтона.

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Мария Захарова Владимир Путин ПАСЕ МИД
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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