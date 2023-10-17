Захарова назвала ничтожной резолюцию ПАСЕ о сроках президентства Путина

Мария Захарова (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Резолюция ПАСЕ с призывом признать Владимира Путина нелегитимным президентом после окончания срока его полномочий в 2024 году является частью информационной войны Запада против Москвы и не имеет юридической силы.

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«Подобные вбросы являются частью информационной войны Вашингтона и Брюсселя, элементом вмешательства во внутренние дела нашей страны со стороны недружественных государств. Для нас они не имеют никакой юридической силы или, попросту говоря, ничтожны», — сказала она.

13 октября ПАСЕ приняла резолюцию с призывом признать Путина после 2024 года нелегитимным президентом. В резолюции говорилось, что в России «подавляющая власть президента», которая стала «результатом чрезвычайно длительного срока пребывания в должности в сочетании с отсутствием каких-либо систем сдержек и противовесов, таких как сильный парламент, независимая судебная система, свободные СМИ и активное гражданское общество».

Путин еще не объявлял об участии в выборах президента (в прошлый раз он сообщил о выдвижении за четыре месяца до голосования), но ранее отмечал, что возможность баллотироваться у него есть.

Президент США Джо Байден 19 сентября назвал российского лидера Владимира Путина диктатором, комментируя политические взгляды своего вероятного оппонента на ближайших выборах Дональда Трампа.

«Я не встану на сторону таких диктаторов, как Путин. Может быть, Трамп и его друзья по MAGA (Make America Great Again. — РБК) могут преклониться, но я этого не сделаю», — сказал Байден на встрече со сторонниками.

Впервые Байден публично назвал Путина диктатором вскоре после начала Россией военной операции на Украине. Он охарактеризовал российского президента как «смертоносного диктатора» и «чистейшего бандита», который «ведет аморальную войну против народа Украины». «Я думаю, мы находимся в настоящей борьбе между автократиями и демократиями», — добавил тогда Байден.

Оба заявления в Кремле встретили критикой, назвав их «абсолютно непозволительными». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что такие характеристики не вправе давать глава государства, которое сбросило атомную бомбу на Японию, когда та «уже была повержена, и в чем не было абсолютно смысла». «Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», — добавил он. Песков отметил, что такие заявления от Байдена сужают окно возможностей для отношений Москвы и Вашингтона.