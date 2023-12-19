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Военная операция на Украине ,  
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В Калужской области сбили украинский беспилотник

Минобороны: в Калужской области средства ПВО сбили украинский беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Калужской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

Система ПВО зафиксировала и уничтожила дрон в 11:10 мск. В военном ведомстве уточнили, что он был самолетного типа.

Губернатор региона Владислав Шапша подтвердил информацию о сбитом БПЛА, уточнив, что тот был перехвачен над Козельским районом. По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал, инфраструктура также не получила повреждений.

В Брянской области сбили третий за утро украинский беспилотник
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Фото:Николай Гынгазов / ТАСС

Ранее в этот день Минобороны отчиталось об уничтожении трех беспилотников самолетного типа в небе над Брянской областью. Губернатор региона Александр Богомаз уточнил, что их сбили над Брянским районом.

Предыдущая атака на Калужскую область произошла 14 декабря. Тогда средства ПВО уничтожили дрон над территорией Сухиничского района.

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Теги
Калужская область беспилотники Украина ПВО Минобороны
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