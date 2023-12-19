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Внуково временно закрыли для полетов

Внуково временно закрыли для полетов
Ограничения на прием и выпуск самолетов были введены «по независящим от аэропорта Внуково причинам». Ранее Mash и Baza cообщали о введении во Внуково и Домодедово плана «Ковер»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В аэропорту Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

«По независящим от аэропорта причинам в 11:54 во Внуково были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. По согласованию с РЦ ОрВД аэропорт Внуково работает на прием воздушных судов с другим курсом. Выпуск воздушных судов временно не осуществляется», — говорится в сообщении.

Ранее телеграм-каналы Mash и Baza cообщили, что во Внуково и Домодедово введен план «Ковер». Baza писала о работе ПВО. Telegram-канал 112 также писал о плане «Ковер» в Жуковском. По данным источника, все самолеты перенаправляют в Шереметьево.

РБК обратился за комментарием в пресс-службы столичных аэропортов.

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Фото:Владимир Сергеев / РИА Новости

План «Ковер» применяют при появлении в воздушном пространстве неопознанных объектов.

Прошедшим летом столичные аэропорты неоднократно сообщали об ограничении полетов из-за атак беспилотников. Так, в ночь на 18 августа впервые из-за атаки дронов на Москву ограничивалась работа четырех столичных аэропортов.

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Самолеты перенаправляли из столицы в аэропорты Санкт-Петербурга, Минска и Нижнего Новгорода. После снятия ограничений пассажиров доставили в Москву.

Тогда над Москвой был уничтожен беспилотник, его обломки упали у Экспоцентра на Краснопресненской набережной, говорил мэр Сергей Собянин. Минобороны России тогда отчиталось о пресечении попытки «террористической атаки» с использованием беспилотника по объектам в Москве и области. После «воздействия» сил ПВО дрон изменил траекторию полета и упал на нежилое здание.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Виктория Громова Виктория Громова
Внуково московский аэропорт Москва приостановка полетов
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