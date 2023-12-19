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Военная операция на Украине ,  
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В Брянской области сбили третий за утро украинский беспилотник

Минобороны: средства ПВО сбили третий украинский беспилотник в Брянской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО сбили третий за утро украинский беспилотник в Брянской области, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

«Дежурными средствами ПВО третий за сегодняшнее утро украинский БПЛА уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа.

Информацию о сбитом летательном аппарате подтвердил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Брянской области сбили два украинских беспилотника самолетного типа
Политика
Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

Ранее в этот день Минобороны сообщило, над Брянской областью с интервалом в сорок минут были сбиты два дрона самолетного типа. Губернатор области добавил, что оба беспилотника уничтожили в небе над Брянским районом.

Днем ранее, 18 декабря, Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Сопычи в Погарском районе. В результате были повреждены домовладение, хозяйственная постройка и машина. Люди не пострадали.

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Брянскую область, как и другие приграничные регионы России, регулярно обстреливают со стороны Украины. 9 декабря под огнем ВСУ оказалось село Лемешовка, тремя днями ранее — Суземка.

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Брянская область Минобороны беспилотники Александр Богомаз Украина
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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