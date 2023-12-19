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Военная операция на Украине ,  
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Российские войска отразили 10 атак ВСУ у озера Лиман и села Синьковка

Минобороны: ВС России отразили 10 контратак ВСУ у озера Лиман и села Синьковка
Сюжет
Военная операция на Украине

Подразделения группировки войск «Запад» отразили десять контратак штурмовых групп ВСУ в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его словам, общие потери противника составили свыше 60 военнослужащих. Также были уничтожены один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика» и два миномета.

Село Синьковка расположено примерно в 10 км к северо-востоку от Купянска. Озеро Лиман расположено в нескольких километрах к северу от Синьковки.

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Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Владимир Путин много раз называл его провалом. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление не достигло целей, связав это с тем, что Украина, по его мнению, не получила достаточного количества вооружений и ограничена в численности войск. 14 декабря Путин заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение, а также подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери.

Теги
Минобороны Купянск Военная операция на Украине контрнаступление
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