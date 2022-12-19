В конгрессе призвали обвинить Трампа в мятеже

Спецкомитет конгресса, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, попросил Минюст выдвинуть обвинение против экс-президента в мятеже, препятствовании работе конгресса и сговоре с целью обмана

Специальный комитет конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, попросил федеральных прокуроров выдвинуть обвинение против экс-президента Дональда Трампа, сообщает Reuters. Речь идет об обвинении в мятеже, препятствовании работе конгресса и сговоре с целью обмана.

Рекомендации комитета конгресса, возглавляемого демократами, не носят обязательного характера.

Это первое в истории уголовное преследование бывшего американского лидера, отмечал Bloomberg. Обвинение Трампа в восстании может осложнить его третью попытку баллотироваться в президенты. В середине ноября он объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий (здание конгресса), требуя отменить результаты президентских выборов, на которых тот уступил Джо Байдену. В ходе беспорядков погибли несколько человек. Минюст США расследует роль Трампа в штурме Капитолия. Он отрицает свою причастность.

Перед штурмом Трамп выступил на митинге в Вашингтоне. Он отказывался признавать поражение на выборах, утверждал, что голоса были украдены, и призывал сторонников к борьбе. После этого толпа направилась к Капитолию, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Часть сторонников ворвалась в здание, заседание было сорвано. Позднее Трамп осудил штурм. Он утверждал, что мог остановить толпу, но ему не дали.

«Я сказал, что собираюсь пойти вместе с толпой. Но они не отпустили меня. Думаю, если бы я спустился туда, я бы не дал людям сделать что-нибудь плохое», — уверял бывший американский лидер. Байден обвинил его в подстрекательстве. За год были арестованы более 700 человек, около 70 из них были осуждены.