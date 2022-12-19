В конгрессе призвали обвинить Трампа в мятеже

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 70,62 (+1,84) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 66,35 (+1,74) Инвестиции, 19 дек, 16:02
Путин потребовал от контрразведки максимальной концентрации сил Политика, 00:18
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Как фанаты болели за сборные на ЧМ в Катаре. Фоторепортаж Спорт, 00:01 
Задорнов назвал условия для укрепления доллара до 85 рублей Финансы, 00:00
Михаил Задорнов — РБК: «Пора изучать жизнь Ирана» Финансы, 00:00
Как коллекционировали классику в России: от Петра I до частных галерей РБК и Амарант, 19 дек, 23:29
В конгрессе призвали обвинить Трампа в мятеже Политика, 19 дек, 23:15
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
ЕС согласовал потолок цен на газ. Насколько критично это для «Газпрома» Бизнес, 19 дек, 23:06
Канада объявила о начале процесса ареста и конфискации активов Абрамовича Политика, 19 дек, 22:54
Как защитить свои инвестиции и снизить налог на доход РБК и Сбер, 19 дек, 22:45
Лукашенко объявил о постановке на боевое дежурство С-400 и «Искандеров» Политика, 19 дек, 22:45
Медведев потребовал вернуть Фолкленды Аргентине Политика, 19 дек, 22:29
В Госдуме поддержали поправку о применении спецсредств для сбития дронов Политика, 19 дек, 22:25
Как прошел первый съезд всероссийского детского движения Общество, 19 дек, 22:21
Выборы в США ,  
0 

В конгрессе призвали обвинить Трампа в мятеже

Спецкомитет конгресса попросил выдвинуть против Трампа обвинение за штурм Капитолия
Спецкомитет конгресса, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, попросил Минюст выдвинуть обвинение против экс-президента в мятеже, препятствовании работе конгресса и сговоре с целью обмана

Специальный комитет конгресса США, расследующий штурм Капитолия 6 января 2021 года, попросил федеральных прокуроров выдвинуть обвинение против экс-президента Дональда Трампа, сообщает Reuters. Речь идет об обвинении в мятеже, препятствовании работе конгресса и сговоре с целью обмана.

Рекомендации комитета конгресса, возглавляемого демократами, не носят обязательного характера.

Это первое в истории уголовное преследование бывшего американского лидера, отмечал Bloomberg. Обвинение Трампа в восстании может осложнить его третью попытку баллотироваться в президенты. В середине ноября он объявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года.

6 января 2021 года сторонники Трампа ворвались в Капитолий (здание конгресса), требуя отменить результаты президентских выборов, на которых тот уступил Джо Байдену. В ходе беспорядков погибли несколько человек. Минюст США расследует роль Трампа в штурме Капитолия. Он отрицает свою причастность.

Перед штурмом Трамп выступил на митинге в Вашингтоне. Он отказывался признавать поражение на выборах, утверждал, что голоса были украдены, и призывал сторонников к борьбе. После этого толпа направилась к Капитолию, где конгресс должен был зафиксировать результаты подсчета голосов выборщиков и утвердить победу Байдена. Часть сторонников ворвалась в здание, заседание было сорвано. Позднее Трамп осудил штурм. Он утверждал, что мог остановить толпу, но ему не дали.

«Я сказал, что собираюсь пойти вместе с толпой. Но они не отпустили меня. Думаю, если бы я спустился туда, я бы не дал людям сделать что-нибудь плохое», — уверял бывший американский лидер. Байден обвинил его в подстрекательстве. За год были арестованы более 700 человек, около 70 из них были осуждены.

Читайте на РБК Pro
Россия против Европы и США: тренды в международном праве в 2023 году
«1С» для управленца: пять сложностей самостоятельной настройки
Российских поставщиков все больше. 9 выводов о ретейле к концу 2022 года
МТС продает «ключи», прогнозы на 2023 год: главное в видеоиграх за неделю
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Дональд Трамп Капитолий беспорядки обвинения
Материалы по теме
В конгрессе призовут Минюст обвинить Трампа в мятеже при штурме Капитолия
Политика
Компанию Трампа признали виновной в мошенничестве
Бизнес
Трамп обвинил Минюст США в коррумпированности
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter