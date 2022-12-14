Трамп заявил, что США нужен супергерой, и обещал сделать важное заявление

Дональд Трамп (Фото: Tasos Katopodis / Getty Images)

Бывший президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth выложил видео, в котором появился в образе супергероя, и сообщил, что 15 декабря сделает «большое заявление», передает Newsweek.

«Америке нужен супергерой. Я сделаю важное заявление завтра», — написал Трамп.

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На 15-секундном видео Трамп говорит ту же фразу, а затем появляется картинка, на которой экс-президент разрывает на себе рубашку, чтобы показать трико супергероя с буквой «Т» на груди. Из его глаз исходят лучи света. На заднем фоне в кадре — небоскреб «Башня Трампа».

Трамп в середине ноября объявил, что намерен участвовать в выборах президента США в 2024 году. За неделю до этого он тоже анонсировал «большое заявление». В выступлении перед сторонниками он сказал, что выдвигает свою кандидатуру, «чтобы снова сделать Америку великой».

С таким лозунгом Трамп был избран в президенты США в 2016 году и руководил страной с 2017-го по 2020-й. В том же году он снова участвовал в президентской гонке, но проиграл Джо Байдену.

Трамп намерен баллотироваться от Республиканской партии, но не все ее члены поддерживают его кандидатуру. Например, его экс-советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что партии на выборах нужно свежее лицо, и позднее сказал, что выставит свою кандидатуру, если Трамп будет участвовать в предвыборной кампании. Среди возможных претендентов на роль кандидата от республиканцев также упоминали действующего губернатора Флориды Рона Десантиса.