Медведев обвинил политиков Великобритании в лицемерии

Лондон, с одной стороны, исключает переговоры Москвы и Киева, пока российские войска не будут выведены с украинской территории, а с другой — говорит, что решение о возможности переговоров остается за Украиной, подчеркнул Медведев

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram назвал «редкими лицемерами» всех политиков Великобритании, приведя в пример их риторику по возможным переговорам России с Украиной.

Он сослался на слова премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что переговоры невозможны до тех пор, пока Россия не выведет свои войска с территории Украины.

«Это при том, что везде, кстати и некстати, из всех утюгов англосаксы несут: мол, сами украинцы будут решать, вести им переговоры с нами или нет. Получается ложь, двуличие и запредельный цинизм», — подчеркнул Медведев.

Замглавы Совбеза России предложил вернуть Фолклендские (Мальвинские) острова аргентинцам. «Фолкленды — это не Британия, а Аргентина», — заключил он.

Сунак 15 ноября заявил, что Великобритания старается обеспечить Украине «максимально сильную позицию» для переговоров с Россией, и счел, что решение об их проведении следует оставить за Киевом.

«Немного нечестно говорить украинцам: послушайте, вы должны вести переговоры, когда вашу страну и вашу <...> инфраструктуру <...> бомбят», — сказал британский премьер.

Россия регулярно говорит о готовности к переговорам с Украиной, указывая, что диалог пока невозможен из-за позиции Киева. В МИДе подчеркивают, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

«Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать <...>, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал президент Владимир Путин.

В Киеве в качестве условий для переговоров называют «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, <...> наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».