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Эрдоган сообщил, что новая ракета «Тайфун» может пролететь 1 тыс. км

Президент Турции Эрдоган: дальность полета новой ракеты «Тайфун» превышает 1 тыс. км
Испытание ракеты прошло в октябре, тогда сообщалось, что ракета «Тайфун» преодолела 560 км. Эрдоган сообщил, что «окончательно» дальность ее полета оценивается в 1 тыс. км
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Getty Images)

Новая турецкая баллистическая ракета «Тайфун» способна преодолеть 1 тыс. км, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«Дальность полета ракеты «Тайфун» была заявлена равной 560 км, но мы не находим даже 560 достаточными. У меня была встреча на прошлой неделе. Я спросил, какова окончательная ситуация. Сказали, что мы преодолеем [на «Тайфуне»] 1 тыс. км», — сказал Эрдоган.

Президент отметил, что подобных технологических разработок Турции должна бояться Греция, и предостерег ее от того, чтобы «связываться» с Анкарой. Эрдоган отметил, что его страна не настроена на конфликт с Афинами в Эгейском море.

Ракету «Тайфун» Турция испытала в октябре этого года. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что она пролетела 561 км — от пусковой точки в районе города Ризе (на берегу Черного моря недалеко от границы с Грузией) до побережья города Синоп (тоже находится на Черном море, в 300 км от Анкары). Bloomberg отмечало, что ракета представляет собой самый дальний из всех видов подобного оружия, разработанных в Турции.

В декабре Эрдоган уже предупреждал, что использование ракеты возможно, если Греция попытается поставить на свои острова Додеканес, которые находятся вблизи турецких берегов, какое-либо американское оружие. Турецкий президент допустил, что если это произойдет, то возможен удар по территории соседней страны, в том числе и по столице.

В архипелаг Додеканес входят 15 крупных и 150 мелких островов, в том числе Родос, их общая площадь — 2670 кв. км. Острова находятся вблизи юго-западной части Турции.

Долгое время острова контролировала Османская империя, в 1912–1947 годах — Италия. После Второй мировой войны контроль над архипелагом перешел Греции.

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Анкара настаивает, что Афины наращивают военный потенциал на островах вопреки их демилитаризованному статусу. В частности, в июне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что если подобные действия продолжатся, то «на обсуждение будет вынесен вопрос о суверенитете островов».

Греция утверждает, что Анкара неверно толкует договоры, касающиеся размещения на островах вооруженных сил, указывая, что имеет законные основания для самообороны из-за враждебных действий Турции.

18 декабря в Брюсселе прошли переговоры между дипломатическим советником греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса Анной-Марией Бура и представителем президента Турции Ибрагимом Калином, пишет греческое издание «Катимерини». Оно отмечает, что встреча может быть «сигналом» к возобновлению контактов двух стран на высшем уровне на фоне длительного отсутствия диалога.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция ракета баллистическая ракета Греция
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