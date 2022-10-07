Турция разместила на Северном Кипре ударные беспилотники

Ранее МИД Северного Кипра заявил, что ООН должна запрашивать разрешение на размещение своих миротворцев у турецких властей Кипра, а не у греческих. Если ООН не согласится, то Северный Кипр может потребовать вывода миротворцев

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Турция разместила на территории непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) ударные беспилотники, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

Журналисты спросили главу государства насчет предложенного Северным Кипром ООН соглашения о том, что на территории ТРСК миротворцы организации должны находиться с согласия местных властей, а не Кипра. У Эрдогана уточнили, будет ли Турция предпринимать какие-либо действия, если ООН не пойдет на это соглашение.

«Нашей первой задачей было размещение беспилотников на Северном Кипре. <...> Нам нужно обезопасить Северный Кипр со всех сторон», — сказал Эрдоган. Он добавил, что «подобные вещи (размещение беспилотников. — РБК) могут произойти снова».

В МИД ТРСК указывали, что если соглашение с ООН не будет достигнуто, то власти поднимут вопрос о выведении с территории республики миротворцев.

Турецкий президент также рассказал, что его кипрский коллега Никос Анастасиадис предлагал ему провести переговоры о ТРСК, однако Эрдоган отказался. По его мнению, так как президентский срок Анастасиадиса скоро подойдет к концу (в 2023-м), говорить о Северном Кипре с ним не стоит. Также Эрдоган указал, что Кипр «всегда получает инструкции откуда-то», поэтому переговоры ни к чему не приводят.

В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании. Между греко-киприотами и турко-киприотами возникла напряженность, в итоге в 1964 году на территорию острова ввели миротворческий контингент ООН.

Через десять лет на острове произошел военный переворот, новые власти поддерживали идею присоединения Кипра к Греции. Ситуацией воспользовалась Турция и ввела на остров войска, почти в течение месяца там продолжались боевые действия. В итоге остров разделили на северную часть, турецкую, и южную, греческую. Между ними находится буферная зона, «зеленая линия», где находятся миротворцы ООН.

Турция заняла почти 40% территории острова, на ней образовалась ТРСК, которую признала только Анкара. Власти греческой части считают территорию ТРСК незаконно оккупированной.