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Турция разместила на Северном Кипре ударные беспилотники

Эрдоган: Турция разместила на Северном Кипре беспилотники и может направить дополнительные
Ранее МИД Северного Кипра заявил, что ООН должна запрашивать разрешение на размещение своих миротворцев у турецких властей Кипра, а не у греческих. Если ООН не согласится, то Северный Кипр может потребовать вывода миротворцев
Фото: Baykar Press Office / Getty Images
Фото: Baykar Press Office / Getty Images

Турция разместила на территории непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) ударные беспилотники, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Hurriyet.

Журналисты спросили главу государства насчет предложенного Северным Кипром ООН соглашения о том, что на территории ТРСК миротворцы организации должны находиться с согласия местных властей, а не Кипра. У Эрдогана уточнили, будет ли Турция предпринимать какие-либо действия, если ООН не пойдет на это соглашение.

«Нашей первой задачей было размещение беспилотников на Северном Кипре. <...> Нам нужно обезопасить Северный Кипр со всех сторон», — сказал Эрдоган. Он добавил, что «подобные вещи (размещение беспилотников. — РБК) могут произойти снова».

В МИД ТРСК указывали, что если соглашение с ООН не будет достигнуто, то власти поднимут вопрос о выведении с территории республики миротворцев.

Турецкий президент также рассказал, что его кипрский коллега Никос Анастасиадис предлагал ему провести переговоры о ТРСК, однако Эрдоган отказался. По его мнению, так как президентский срок Анастасиадиса скоро подойдет к концу (в 2023-м), говорить о Северном Кипре с ним не стоит. Также Эрдоган указал, что Кипр «всегда получает инструкции откуда-то», поэтому переговоры ни к чему не приводят.

В 1960 году Кипр получил независимость от Великобритании. Между греко-киприотами и турко-киприотами возникла напряженность, в итоге в 1964 году на территорию острова ввели миротворческий контингент ООН.

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Через десять лет на острове произошел военный переворот, новые власти поддерживали идею присоединения Кипра к Греции. Ситуацией воспользовалась Турция и ввела на остров войска, почти в течение месяца там продолжались боевые действия. В итоге остров разделили на северную часть, турецкую, и южную, греческую. Между ними находится буферная зона, «зеленая линия», где находятся миротворцы ООН.

Турция заняла почти 40% территории острова, на ней образовалась ТРСК, которую признала только Анкара. Власти греческой части считают территорию ТРСК незаконно оккупированной.

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Теги
Лилия Пашкова
Северный Кипр Турция беспилотники
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