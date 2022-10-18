Bloomberg узнал об испытании Турцией баллистической ракеты

В ходе испытаний ракета пролетела 561 км, став самым дальним из всех видов подобного оружия, разработанных в Турции, пишет агентство

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Турция испытала над Черным морем баллистическую ракету малой дальности собственного производства, разрабатываемую в рамках проекта Tayfun («Тайфун»). Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные о запуске.

По словам собеседников агентства, ракета была выпущена с мобильной платформы из аэропорта у портового города Ризе около 07:00 18 октября. Город расположен на черноморском побережье на северо-востоке страны. Ракета пролетела 561 км, прежде чем упасть у побережья порта Синоп (он расположен к западу от Ризе).

Таким образом, эта баллистическая ракета является самым дальним из всех видов подобного оружия, разработанных в Турции, отмечает Bloomberg.

Источники подчеркнули, что турки работали над секретным ракетным проектом Tayfun несколько лет.

Накануне гендиректор турецкой аэрокосмической компании (TUSAŞ) Темель Котиль сообщил, что Анкара работает над созданием истребителя пятого поколения.

«Мы создаем национальный истребитель, истребитель пятого поколения. У американцев есть два самолета — F-22, F-35. У русских есть самолет Су-57. У китайцев также есть самолет J-20. А у турков будет турецкий истребитель Milli Muharip», — сказал он.

В мае власти Турции сообщили, что турецкий истребитель совершит первый полет в 2023 году и превзойдет по тактико-техническим характеристикам американский F-35.

В 2018 году США исключили Турцию из программы по совместному производству истребителей F-35 и обучению турецких пилотов. Причиной разногласий между странами стала сделка Анкары с Москвой по закупке российских систем С-400. Поставки компонентов российских систем начались летом 2019 года.

В сентябре 2021 года президент Турции Реджеп Эрдоган оценил сделку с Россией словами «оно того стоило» и указал на право Анкары укреплять собственную обороноспособность по своему усмотрению.