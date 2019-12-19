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Политика ,  
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Лукашенко подписал новый план обороны Белоруссии
Вопросы планирования обороны государства и дальнейшего развития армии обсуждались в четверг на заседании с участием президента страны
Андрей Равков и Александр Лукашенко (Фото: Николай Петров / БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам заседания, где обсуждались вопросы обороноспособности государства, подписал план обороны страны и концепцию развития вооруженных сил до 2030 года, сообщает пресс-служба президента страны.

В ходе совещания белорусский лидер отметил «накопление конфликтного потенциала в различных регионах мира». «По обе стороны от Беларуси наращивается военная мощь. Стремление представить Россию в качестве основной угрозы Западу стало доминантной политикой Североатлантического альянса», — сказал президент.

По словам Лукашенко, все эти события определяют направления дальнейшего развития вооруженных сил. Он указал на то, что Белоруссия хоть и придерживается миролюбивой политики, но одновременно указал на необходимость развития в стране собственной системы безопасности, а также на продолжение военного сотрудничества с дружественными странами, прежде всего на площадке СНГ.

«Белорусская армия никогда никому не угрожала, не угрожает и угрожать не собирается. Она является инструментом недопущения войны, а в случае агрессии должна быть способна не только ее отразить, но и нанести неприемлемый ущерб противнику», — сказал Лукашенко, добавив, что основная задача Вооруженных сил — защита суверенитета, независимости и территориальной целостности страны.

При этом он указал на то, что все решения в оборонной сфере не должны прятаться ни от общества, ни от стран-соседей, чтобы «не пугать» ни тех, ни других.

Лукашенко увидел признаки нового передела планеты
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В начале декабря во время визита в Сербию Лукашенко заявил о нарастании напряженности между крупными государствами и о том, что мировые лидеры все чаще решают проблемы с помощью силы. «Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести», — говорил белорусский президент.

В октябре, после того как стало известно о размещении американской бронетанковой дивизии в Литве вблизи границы с Белоруссией, Лукашенко поручил Совету безопасности страны разработать план реагирования. Позднее стало известно, что Белоруссия увеличит численность сухопутного контингента на границе с Литвой.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Александр Лукашенко, Белоруссия
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