Владимир Путин на своей большой пресс-конференции предложил убрать слово «подряд» из конституционной статьи об ограничении сроков президентской власти. Эксперты полагают, что это даст ему больше контроля над будущим преемником

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что допустил Путин и как это объяснил

В четверг, 19 декабря, президент Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в Конституции России, глава государства отметил, что неприкосновенна только первая глава Основного закона.

«Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Но, что можно было бы сделать <...> отменить оговорку «подряд», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент напомнил, что находится у власти «уже второй срок подряд», а также сказал, какой вариант изменений в соответствующей статье Конституции возможен. «[Я] потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд, — сказал он. — Но [эта оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное».

Согласно ст. 81 главы 4 Конституции одно и то же лицо не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, президент избирается на шесть лет.