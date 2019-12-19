Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 62,53 (-0,05) Quote, 13:27
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 69,59 (-0,1) Quote, 13:27
СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России Политика, 21:47 Власти назвали перекрытые после стрельбы в центре Москвы улицы Общество, 21:45 В Белоруссии казнили убийцу двух человек Общество, 21:44 Олег Зоря — о городской среде периферийных районов Москвы Партнерский материал, 21:40 Загитова выступила в шоу перед хоккейным матчем СКА и ЦСКА Спорт, 21:37 Израиль разочаровался решением суда по делу осужденной за гашиш девушки Общество, 21:32 Путин назвал число предотвращенных терактов в России в 2019 году Общество, 21:17 Мария Шарапова одержала победу в первом матче за четыре месяца Спорт, 21:15 Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Шестуна Общество, 21:08 Появилось видео момента ликвидации стрелка у здания ФСБ Общество, 21:08 «Мир без слез»: ВТБ выделил на детское здравоохранение 75 млн руб. Партнерский материал, 21:05 Экс-глава ФСИН ушел с поста вице-президента «Роснефти» по кадрам Бизнес, 20:59 СМИ сообщили о столкновении катера с россиянами с яхтой в Таиланде Общество, 20:45 Новая машина в 2020 году: 5 важных советов при покупке РБК и Renault, 20:41
Политика ,  
0 
Путин допустил ограничение президентства двумя сроками Что это означает для его преемника
Владимир Путин на своей большой пресс-конференции предложил убрать слово «подряд» из конституционной статьи об ограничении сроков президентской власти. Эксперты полагают, что это даст ему больше контроля над будущим преемником
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Что допустил Путин и как это объяснил

В четверг, 19 декабря, президент Владимир Путин провел традиционную ежегодную пресс-конференцию. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в Конституции России, глава государства отметил, что неприкосновенна только первая глава Основного закона.

«Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связано это как раз с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Но, что можно было бы сделать <...> отменить оговорку «подряд», — заявил Путин (цитата по сайту Кремля).

Президент напомнил, что находится у власти «уже второй срок подряд», а также сказал, какой вариант изменений в соответствующей статье Конституции возможен. «[Я] потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это уже было не два срока подряд, — сказал он. — Но [эта оговорка] некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает, можно было бы ее убрать, наверное».

Согласно ст. 81 главы 4 Конституции одно и то же лицо не может занимать должность президента больше двух сроков подряд, президент избирается на шесть лет.

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Политика

Почему Путин заговорил о пересмотре Конституции

Тема возможного ограничения срока работы президента прозвучала ввиду возможного прихода к власти новых людей, считает политолог Константин Калачев. «Таким образом Путин обеспечивает коллегиальность руководства страной в будущем и дает себе больше инструментов для контроля преемников», — поясняет он.

Ограничение количества сроков означает, что ни Путин, ни его преемник в дальнейшем не смогут использовать сценарий 2008 года. Однако Калачев не сомневается, что нынешний российский лидер сохранит реальную власть и контроль над страной. «Как власть это обставит — вопрос открытый, но принцип легитимности будет соблюден», — говорит он.

При этом, добавляет эксперт, слова президента можно трактовать двояко — и как отмену любых ограничений на количество сроков.

Что Путин ранее говорил об изменениях в Основном законе

В 2012 году, будучи премьер-министром, Путин уже заявлял, что не исключает возможности внесения изменений в п. 3 ст. 81. «По поводу того, чтобы убрать из Конституции «два срока подряд», а сделать просто «два срока», я считаю, что это разумно, — говорил он. — Вполне можно подумать».

В обеих палатах Федерального собрания назвали возможным внесение в Конституцию таких изменений.

Путин заявил о необходимости нового осмысления Конституции
Политика

Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал РБК, что это открытые для обсуждения темы — как и когда менять Конституцию и как относится к этому общество. «С учетом всего этого на холодную голову, то есть в момент, когда не предвидится президентских выборов в ближайшее время, нужно принимать решение через Госдуму и Совет Федерации», — пояснил он. При этом на вопрос о том, является ли настоящий момент подходящим для изменения Конституции, парламентарий ответил уклончиво. «С точки зрения времени — да, а с точки зрения среза общества — я пока не очень знаю, — сказал Крашенинников. — Социологии у нас на этот счет пока нет, это надо обсудить».

При этом депутат заявил, что, на его личный взгляд, Конституция должна быть стабильным документом и «каждая запятая что-то меняет». Сам Крашенинников не планирует вносить предложения по изменению Основного закона.

Председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил РБК, что Конституционный суд «может дать соответствующее толкование п. 3 ст. 81 Конституции и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос».

Кто еще предлагал изменить Конституцию

Представители российской государственной элиты не раз выступали с предложениями об изменении Конституции. В последний раз это сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Летом в статье, опубликованной в «Парламентской газете», он предложил расширить полномочия парламента и усилить его контроль над деятельностью правительства. «Пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится», — прокомментировал тогда его предложения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В прошлом году «точечные» изменения в Конституции допустил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Среди недостатков нынешнего Основного закона он назвал разграничение полномочий между федеральным и региональным уровнями, «крен» в сторону исполнительной ветви власти, нечеткое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, недостатки связаны с определением статуса президентской администрации, а также полномочий прокуратуры, указал Зорькин и отметил «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов».

Чем займется Путин после окончания нынешнего срока

Высказывание президента о возможности изменения Конституции свидетельствует о том, что сценарий нового президентского срока он не рассматривает, полагает политолог Евгений Минченко. Судя по тому, что похожую мысль он высказывал и в 2012 году, решение не идти на пятый срок Путин принял еще тогда, посчитал эксперт.

Однако это не значит, что в Кремле не рассматриваются другие варианты, которые позволят Путину остаться у власти. Таких вариантов может быть немало, допускает Минченко. Путин может возглавить какую-то новую структуру, к примеру Госсовет, или вернуться в правительство, расширив его полномочия. «Более того, я думаю, что этот сценарий является базовым из пяти-шести сценариев транзита власти в 2024 году, которые изучаются сейчас», — добавил эксперт.

Рано говорить о том, что Путин определился со своим будущим после 2024 года, считает политолог Виталий Иванов. «Слишком много времени остается, слишком многое может произойти, — говорит он. — По существу Путин просто констатировал, что в настоящее время не намерен менять Конституцию ради получения права выдвинуться еще раз и он готов править данную норму, лишь имея в виду следующих президентов». После своей отставки с президентского поста Путин обязательно возглавит какое-то объединение или орган, но конкретный формат его будет определен не раньше 2023 года, считает Иванов.

«Я видел боль»: плакаты журналистов на большой пресс-конференции Путина
Фотогалерея 

Как можно менять Конституцию

Согласно самой Конституции, предложения о поправках в нее могут вносить президент, палаты парламента, правительство, региональные заксобрания либо группы сенаторов и депутатов численностью не менее одной пятой от всего состава палаты. Главы 1, 2 и 9 — они касаются основ конституционного строя, прав и свобод человека и пересмотра Конституции — пересматриваться не могут.

Автор: Евгения Кузнецова
При участии: Елизавета Антонова
Теги: Владимир Путин, большая ежегодная пресс-конференция Путина, Конституция
Задайте вопрос Ольге Васильевой
Министр ответит в прямом эфире 24 декабря на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Зорькин допустил «точечные изменения» в Конституции
Политика
Володин представил свои предложения по изменению российской Конституции
Политика
Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter