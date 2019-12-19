Почему Путин заговорил о пересмотре Конституции
Тема возможного ограничения срока работы президента прозвучала ввиду возможного прихода к власти новых людей, считает политолог Константин Калачев. «Таким образом Путин обеспечивает коллегиальность руководства страной в будущем и дает себе больше инструментов для контроля преемников», — поясняет он.
Ограничение количества сроков означает, что ни Путин, ни его преемник в дальнейшем не смогут использовать сценарий 2008 года. Однако Калачев не сомневается, что нынешний российский лидер сохранит реальную власть и контроль над страной. «Как власть это обставит — вопрос открытый, но принцип легитимности будет соблюден», — говорит он.
При этом, добавляет эксперт, слова президента можно трактовать двояко — и как отмену любых ограничений на количество сроков.
Что Путин ранее говорил об изменениях в Основном законе
В 2012 году, будучи премьер-министром, Путин уже заявлял, что не исключает возможности внесения изменений в п. 3 ст. 81. «По поводу того, чтобы убрать из Конституции «два срока подряд», а сделать просто «два срока», я считаю, что это разумно, — говорил он. — Вполне можно подумать».
В обеих палатах Федерального собрания назвали возможным внесение в Конституцию таких изменений.
Глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал РБК, что это открытые для обсуждения темы — как и когда менять Конституцию и как относится к этому общество. «С учетом всего этого на холодную голову, то есть в момент, когда не предвидится президентских выборов в ближайшее время, нужно принимать решение через Госдуму и Совет Федерации», — пояснил он. При этом на вопрос о том, является ли настоящий момент подходящим для изменения Конституции, парламентарий ответил уклончиво. «С точки зрения времени — да, а с точки зрения среза общества — я пока не очень знаю, — сказал Крашенинников. — Социологии у нас на этот счет пока нет, это надо обсудить».
При этом депутат заявил, что, на его личный взгляд, Конституция должна быть стабильным документом и «каждая запятая что-то меняет». Сам Крашенинников не планирует вносить предложения по изменению Основного закона.
Председатель аналогичного комитета Совета Федерации Андрей Клишас заявил РБК, что Конституционный суд «может дать соответствующее толкование п. 3 ст. 81 Конституции и без внесения изменений в текст, если поступит соответствующий запрос».
Кто еще предлагал изменить Конституцию
Представители российской государственной элиты не раз выступали с предложениями об изменении Конституции. В последний раз это сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Летом в статье, опубликованной в «Парламентской газете», он предложил расширить полномочия парламента и усилить его контроль над деятельностью правительства. «Пока позиция на этот счет не сформулирована и каких-либо работ в этом контексте не производится», — прокомментировал тогда его предложения пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В прошлом году «точечные» изменения в Конституции допустил председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. Среди недостатков нынешнего Основного закона он назвал разграничение полномочий между федеральным и региональным уровнями, «крен» в сторону исполнительной ветви власти, нечеткое распределение полномочий между президентом и правительством. Кроме того, недостатки связаны с определением статуса президентской администрации, а также полномочий прокуратуры, указал Зорькин и отметил «отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов».
Чем займется Путин после окончания нынешнего срока
Высказывание президента о возможности изменения Конституции свидетельствует о том, что сценарий нового президентского срока он не рассматривает, полагает политолог Евгений Минченко. Судя по тому, что похожую мысль он высказывал и в 2012 году, решение не идти на пятый срок Путин принял еще тогда, посчитал эксперт.
Однако это не значит, что в Кремле не рассматриваются другие варианты, которые позволят Путину остаться у власти. Таких вариантов может быть немало, допускает Минченко. Путин может возглавить какую-то новую структуру, к примеру Госсовет, или вернуться в правительство, расширив его полномочия. «Более того, я думаю, что этот сценарий является базовым из пяти-шести сценариев транзита власти в 2024 году, которые изучаются сейчас», — добавил эксперт.
Рано говорить о том, что Путин определился со своим будущим после 2024 года, считает политолог Виталий Иванов. «Слишком много времени остается, слишком многое может произойти, — говорит он. — По существу Путин просто констатировал, что в настоящее время не намерен менять Конституцию ради получения права выдвинуться еще раз и он готов править данную норму, лишь имея в виду следующих президентов». После своей отставки с президентского поста Путин обязательно возглавит какое-то объединение или орган, но конкретный формат его будет определен не раньше 2023 года, считает Иванов.
Как можно менять Конституцию
Согласно самой Конституции, предложения о поправках в нее могут вносить президент, палаты парламента, правительство, региональные заксобрания либо группы сенаторов и депутатов численностью не менее одной пятой от всего состава палаты. Главы 1, 2 и 9 — они касаются основ конституционного строя, прав и свобод человека и пересмотра Конституции — пересматриваться не могут.