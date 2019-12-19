Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, есть ли необходимость внести изменения в Конституцию, предложил убрать слово «подряд» из статьи об ограничении сроков президентской власти.

Таким образом, глава государства предложил сделать невозможным возвращение в Кремль бывшего президента, который уже избирался дважды.

«Я понимаю логику тех, кто предлагает эти вещи. Связанно это как раз с расширением прав парламента, с некоторым изменением прерогатив и президента, и правительства, но это все можно делать после хорошей подготовки и глубокой дискуссии в обществе, но очень аккуратно. Что касается прежних изменений, они были, насколько мне известно, связаны с количеством сроков. Но, что можно было бы сделать <...> отменить оговорку подряд», — заявил глава государства.

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост. «Потому что это было не два срока подряд», — добавил он.