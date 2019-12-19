Путин назвал основания для второй «нормандской» встречи

Новая встреча будет актуальна, если произойдут положительные изменения, заявил президент в ходе пресс-конференции

Владимир Путин (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Новая встреча в «нормандском формате» в апреле станет актуальна, если произойдут позитивные изменения. Об этом во время ежегодной пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию ведет на телеканале «Россия 24».

Продолжение работы в этом формате он назвал целесообразным.

По словам президента, позитивные изменения после последней встречи есть, о чем нужно «тоже сказать объективно». В их числе он назвал продление закона об особом статусе Донбасса и отвод войск из нескольких пунктов. Кроме того, заявил Путин, в регионе сократилось число обстрелов противоборствующих сторон.

Саммит лидеров стран «нормандский четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошел в Париже 9 декабря, переговоры длились более восьми часов. По его итогам стороны приняли документ по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. В частности, они договорились, что до конца года нужно провести обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех», а к концу марта 2020 года — добиться разведения сил в трех новых пунктах в Донбассе.