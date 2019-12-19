Потенциальные соперники Трампа на выборах выступили за его импичмент

Бывший вице-президент США Джо Байден, планирующий участвовать в выборах главы государства в 2020 году, поддержал импичмент Дональда Трампа.

«Президент Трамп злоупотребил своей властью, нарушил присягу и предал наше государство», — написал он в Twitter после того, как палата представителей Конгресса проголосовала за импичмент Трампа. Байден добавил, что в США никто не может быть выше закона.

Также собирающийся на выборы от Демократической партии бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что палата представителей выполнила свой долг, как предписано Конституцией. Он усомнился в том, что сенат, где большинство у республиканцев, поступит так же (для импичмента нужна поддержка двух третей верхней палаты Конгресса). «В 2020 году будут не просто выборы. Это референдум о том, спасти ли нашу Конституцию или позволить Трампу сжечь ее», — считает Блумберг.

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