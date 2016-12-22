В сенате США призвали Турцию выбрать между С-400 и F-35

Председатель комитета по вооруженным силам сената США Джеймс Инхоф заявил, что правительство Турции должно выбрать между приобретением системы противовоздушной обороны у России и поставке от США истребителей F-35. Об этом он рассказал агентству Bloomberg.
«Чтобы Турция оставалась в программе F-35, она не может продвигаться вперед с закупками российской системы, известной как С-400», — сказал он.
Ранее в Пентагоне также заявляли о возможном отказе поставлять Турции истребители F-35 из-за планов страны на покупку российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В сентябре журнал Washington Examiner сообщал, что США могут ввести санкции против потенциальных покупателей ЗРК С-400.
Однако в ноябре глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что покупка российских комплексов является «решенным делом» и сделка уже не может быть отменена. При этом министр подчеркнул, что Турции необходимы дальнейшие оборонные закупки от Соединенных Штатов. В конце октября министр обороны Турции Хулуси Акар рассказал, что США должны передать два истребителя F-35 в марте 2019 года.