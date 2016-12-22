Чавушоглу назвал «решенным делом» покупку Турцией С-400

Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-499 является «решенным делом», сделка с Москвой не может быть отменена. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передает Reuters.

При этом министр иностранных дел Турции добавил, что Анкара нуждается в дальнейших оборонных закупках от США. «Я предпочитаю покупать [вооружение] у своих союзников», — отметил Чавушоглу.

В декабре 2017 года Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подчеркивал, что сумма сделки составила $2,5 млрд.

В США пригрозили Турции отменить поставки истребителей F-16 и F-35 из-за сделки с Россией, о приобретении самолетов Анкара договорилась с Вашингтоном еще до заключения договора с Москвой. Кроме того, в США допустили введение санкций против потенциальных покупателей российских ЗРК.

В октябре Минобороны России сообщало, что дивизионы С-400 передадут Турции через год. В конце месяца вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что Анкара получила право на дополнительные заказы к основному контракту с Россией по поставкам ЗРК.