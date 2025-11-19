Минтранс не подтвердил скорое открытие аэропорта в Ростове-на-Дону

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

У Минтранса в настоящее время нет точных сроков возобновления работы аэропорта Ростова-на-Дону (Платов), заявил глава ведомства Андрей Никитин в беседе с «РИА Новости».

«Когда мы будем уверены, мы об этом скажем своевременно», — пояснил министр.

Накануне губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду на то, что аэропорт может возобновить работу до конца года. Глава региона указал, что уже налажено необходимое сотрудничество промышленных предприятий.

В тот же день Никитин сообщил, что Минтранс готовится к открытию воздушных гаваней, закрытых с 2022 года. «Если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — сказал министр.

Платов, как и еще десять российских авиаузлов, приостановил прием и отправку рейсов после начала военной операции на Украине.

За последние полтора года работу возобновили три воздушные гавани. Первой из них в мае 2024 года стал аэропорт Элисты. В июле 2025 года состоялся первый вылет из аэропорта Геленджика, а в сентябре — Краснодара.