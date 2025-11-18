 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Минтранс сообщил о подготовке к открытию закрытых с 2022 года аэропортов

По словам главы Минтранса Никитина, ведомство готовится к открытию воздушных гаваней, закрытых с 2022 года. Это возможно при принятии соответствующих решений ответственными за безопасность органами
Международный аэропорт&nbsp;Анапа
Международный аэропорт Анапа (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

В России готовятся к открытию аэропортов, которые были закрыты с 2022 года для обеспечения безопасности полетов, заявил глава Минтранса Андрей Никитин.

«Мы готовы, готовимся к этим вещам. То есть, если такие решения будут приниматься органами, которые отвечают за безопасность, то мы достаточно оперативно решаем. Нам бы хотелось», — передает его слова ТАСС.

Слюсарь заявил о надежде на открытие аэропорта в Ростове до конца года
Политика
Международный аэропорт&nbsp;Платов

В настоящее время временно ограничена работа ряда аэропортов южной и центральной части России: Анапы (Витязево), Краснодара (Пашковский), Геленджика, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону и Симферополя.

Спустя несколько лет аэропорты начали постепенно открывать. Например, в 2024 году обслуживание пассажиров возобновили в аэропорту Элисты в Калмыкии, а в аэропорту Геленджика в июле 2025 года состоялся первый за три года рейс.

Во вторник, 18 ноября, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь выразил надежду, что ростовский аэропорт Платов может возобновить работу до конца 2025 года.

Полина Харчевникова
аэропорты Минтранс Андрей Никитин
Андрей Никитин фото
Андрей Никитин
министр транспорта России
26 ноября 1979 года
