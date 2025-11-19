 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

BZ узнал о планах новых властей Чехии оставить Украину без боеприпасов

BZ: Чехия при правительстве Бабиша откажется от поставок боеприпасов Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Поставки боеприпасов Украине сократятся из-за новых властей Чехии, утверждает BZ. Прага реализовывала программу поставок Киеву из стран-партнеров на $4,5 млрд. Новый премьер Бабиш считает ее «непрозрачной» и хочет отменить

Программа европейских закупок боеприпасов для Украины понесет серьезный урон с приходом к власти правительства Андрея Бабиша в Чехии, пишет Berliner Zeitung. Будущее чешской программы поставок для Киева столкнулось с неопределенностью, говорится в публикации.

Для украинских вооруженных сил этот проект был спасательным кругом, а для прозападного правительства экс-премьера Петра Фиалы — престижным внешнеполитическим проектом, отмечает издание. Однако Бабиш во время предвыборной кампании критиковал эту программу, называя ее «завышенной и непрозрачной».

«После победы блока ANO («Акция недовольных граждан», блок Бабиша. — РБК) на выборах в Праге воцарилось молчание: пока не было четкого заявления о том, будет ли программа продолжена, реформирована или тихо отменена», — сказано в статье.

При участии Праги только в прошлом году было закуплено 1,5 млн артиллерийских снарядов, и еще 1,3 млн планируется поставить на Украину до конца 2025 года, пишет издание. По его данным, Чехия воспользовалась международной сетью частных оружейных компаний и получила около $4,5 млрд на программу поставок боеприпасов от примерно 20 стран-партнеров, некоторые из них сохраняют анонимность.

Предложение о передаче НАТО инициативы по поставкам Украине уже было отклонено Министерством обороны Чехии. Там посчитали, что инициатива должна исходить от государств-участников альянса. Издание подчеркивает, что также не подтвердились данные, будто проект может быть передан Эстонии или перераспределен между другими членами ЕС.

Ранее новый глава чешского МИДа Филип Турек допустил, что с приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине. По его словам, власти переключатся на гуманитарную поддержку Киева.

Победивший на выборах в Чехии Бабиш заявил, что «Украина не готова к ЕС»
Политика
Андрей Бабиш

В начале октября парламентские выборы в Чехии выиграла оппозиционная партия ANO бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Он пообещал отказаться от запущенной Чехией программы по поставкам боеприпасов Украине, а также высказывался против увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии.

Politico отмечало, что такая позиция схожа с мнением премьер-министра Венгрии Виктором Орбаном, который до этого объявил, что хочет вместе со Словакией и новым правительством Чехии создать в Евросоюзе альянс со скептическим отношением к Украине. В Братиславе эту идею поддержали. Издание писало, что объединение усилий этих стран может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине.

Венгрия и Словакия также осуждают финансовую помощь Киеву. Будапешт не раз блокировал такие законопроекты в ЕС. Кроме этого, страны выступают против антироссийских санкций.

Россия выступает против любой помощи Украине и считает, что это лишь затягивает конфликт. Москва также считает западные санкции незаконными.

Валерия Доброва
Чехия Украина поставки оружия
Андрей Бабиш фото
Андрей Бабиш
бывший премьер-министр Чехии
2 сентября 1954 года
