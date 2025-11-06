В Чехии допустили сокращение военной помощи Украине

Новое правительство Чехии вместо военной помощи Украине переключится на гуманитарную поддержку и дипломатическое урегулирование, заявил возможный будущий глава МИД страны. Приоритетом для кабмина Праги будет безопасность Чехии

Филип Турек (Фото: Maertin Divisek / EPA / ТАСС)

С приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине, переключившись на гуманитарную поддержку, заявил бывший депутат Европарламента, возможный новый глава чешского МИДа Филип Турек в интервью Politico.

В начале октября парламентские выборы в Чехии выиграла оппозиционная партия ANO («Акция недовольных граждан») бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Он пообещал отказаться от запущенной Чехией программы по поставкам боеприпасов Украине, а также высказывался против увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии.

Пока Бабиш не сформировал кабинет министров. Турек, бывший автогонщик, является членом ультраправой партии Motoristé sobě («Автомобилисты за себя»), которая, как отмечает Politico, считается ключевой в коалиционных планах Бабиша.

«Новое правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и международного права. Но оно сделает приоритетными дипломатические усилия по прекращению войны в Украине и снижению рисков конфликта в Европе, переключив внимание с военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, на гуманитарную поддержку и сосредоточив внимание на потребностях Чехии в области безопасности», — сказал Турек.

По его словам, кардинальных изменений в политике Чехии в отношении России не планируется, но будет «более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве и предполагается осторожный подход, основанный на учете интересов». Приоритетом для Праги, говорит Турек, будет «предотвращение эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии».

Politico отмечает, что такая позиция схожа с позицией Венгрии, которая до этого объявила, что хочет вместе со Словакией и новым правительством Чехии создать в Евросоюзе альянс со скептическим отношением к Украине. В Братиславе эту идею поддержали. Politico писало, что объединение усилий этих стран может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине.

В Кремле, комментируя намерения Будапешта создать такой альянс, подчеркнули, что большинство европейских стран находится «в милитаристской истерике».