 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Чехии допустили сокращение военной помощи Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Новое правительство Чехии вместо военной помощи Украине переключится на гуманитарную поддержку и дипломатическое урегулирование, заявил возможный будущий глава МИД страны. Приоритетом для кабмина Праги будет безопасность Чехии
Филип Турек
Филип Турек (Фото: Maertin Divisek / EPA / ТАСС)

С приходом к власти нового правительства Чехия сократит военную помощь Украине, переключившись на гуманитарную поддержку, заявил бывший депутат Европарламента, возможный новый глава чешского МИДа Филип Турек в интервью Politico.

В начале октября парламентские выборы в Чехии выиграла оппозиционная партия ANO («Акция недовольных граждан») бывшего премьер-министра страны Андрея Бабиша. Он пообещал отказаться от запущенной Чехией программы по поставкам боеприпасов Украине, а также высказывался против увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии.

Пока Бабиш не сформировал кабинет министров. Турек, бывший автогонщик, является членом ультраправой партии Motoristé sobě («Автомобилисты за себя»), которая, как отмечает Politico, считается ключевой в коалиционных планах Бабиша.

«Новое правительство будет придерживаться обязательств перед НАТО и международного права. Но оно сделает приоритетными дипломатические усилия по прекращению войны в Украине и снижению рисков конфликта в Европе, переключив внимание с военной помощи, финансируемой из государственного бюджета, на гуманитарную поддержку и сосредоточив внимание на потребностях Чехии в области безопасности», — сказал Турек.

Венгрия захотела создать антиукраинский альянс в ЕС со Словакией и Чехией
Политика
Фото:Leonhard Foeger / REUTERS / File Photo

По его словам, кардинальных изменений в политике Чехии в отношении России не планируется, но будет «более широкий акцент на суверенитете и невмешательстве и предполагается осторожный подход, основанный на учете интересов». Приоритетом для Праги, говорит Турек, будет «предотвращение эскалации, которая может поставить под угрозу энергетическую безопасность или экономическую стабильность Чехии».

Politico отмечает, что такая позиция схожа с позицией Венгрии, которая до этого объявила, что хочет вместе со Словакией и новым правительством Чехии создать в Евросоюзе альянс со скептическим отношением к Украине. В Братиславе эту идею поддержали. Politico писало, что объединение усилий этих стран может существенно затруднить усилия ЕС по финансированию военной помощи Украине.

В Кремле, комментируя намерения Будапешта создать такой альянс, подчеркнули, что большинство европейских стран находится «в милитаристской истерике».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Чехия Прага Андрей Бабиш военная помощь гуманитарная помощь
Материалы по теме
Будущий премьер Чехии поддержал идею санкций против митрополита Илариона
Политика
Кремль оценил идею Венгрии создать антиукраинский альянс в Евросоюзе
Политика
В Словакии заявили о готовности к созданию антиукраинского альянса
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Пять интересных фактов об Иране и его экономике РБК и РЭЦ, 16:37
Трое тайконавтов застряли в космосе из-за повреждений корабля Общество, 16:36
Польша запустит всеобщую военную подготовку «для всех желающих» Политика, 16:36
Мишустин анонсировал мораторий на привлечение к ответственности по НДС Бизнес, 16:34
Лукашенко признался в мыслях по утрам «чтобы война с Украины не пришла» Политика, 16:31
В Израиле призвали евреев покинуть Нью-Йорк после избрания нового мэра Политика, 16:27
Путин направил соболезнования президенту Филиппин из-за жертв тайфуна Политика, 16:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 16:25
Мэр Майами рассказал о росте своей зарплаты в биткоинах на 300% Крипто, 16:22
Саакашвили предъявят новое обвинение в призывах к свержению власти Политика, 16:21
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 16:20
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Как ChatGPT «слил» депозит. Почему нейросети плохо торгуют криптовалютой Крипто, 16:18
Ростовский губернатор сообщил об отбитой атаке БПЛА в Новошахтинске Политика, 16:17