Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России на Украине»
Польша подняла в воздух свои и союзные истребители из-за предполагаемой активности дальней авиации России на западе Украины, сообщает пресс-служба Оперативного командования Вооруженных сил страны на странице в X.
«В связи с активностью российской дальней авиации <...> в польском воздушном пространстве начали действовать польские и союзные авиационные подразделения», — говорится в сообщении.
Ведомство не уточняет, о каких союзниках идет речь. Были подняты истребители, а наземные системы ПВО и средства радиолокационной разведки привели в состояние повышенной готовности.
В конце июня польские военные также поднимали в небо свои истребители из-за предполагаемой активности российской авиации на Украине.
Минобороны России подчеркивает, что все полеты военной авиации проводятся в соответствии с международным правом и правилами использования воздушного пространства. Ведомство также не раз заявляло, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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