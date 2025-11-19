 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
В Киевской области сработала ПВО

Военная операция на Украине
В Киевской области работают силы ПВО, предупредили в администрации. Глава областной администрации сообщил о пожарах в Харькове после взрывов

В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает областная военная администрация в телеграм-канале.

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о пожарах в Харькове. До этого «Суспiльне» писало о взрыва в Харькове и Николаеве.

В Киеве прогремела серия взрывов
Политика
Фото: Yulii Zozulia / Keystone Press Agency / Global Look Press

Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский в телеграм-канале сообщил об угрозе для «критической инфраструктуры». Лозовая находится более чем в 120 км к югу от Харькова.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Полина Мартынова
Киевская область Харьковская область Харьков ПВО
В Киевской области отработала ПВО
Политика
Власти Харьковской области сообщили о погибших после взрывов
Политика
Возле Харькова прогремели взрывы
Политика
