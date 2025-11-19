В Киевской области сработала ПВО
В Киевской области работают силы противовоздушной обороны, сообщает областная военная администрация в телеграм-канале.
Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил о пожарах в Харькове. До этого «Суспiльне» писало о взрыва в Харькове и Николаеве.
Мэр города Лозовая Харьковской области Сергей Зеленский в телеграм-канале сообщил об угрозе для «критической инфраструктуры». Лозовая находится более чем в 120 км к югу от Харькова.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
