Польша подняла в небо авиацию из-за «активности России на Украине»

Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша подняла в небо истребители и привела в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки. Военные были подняты по тревоге из-за «активности России на Украине», сообщает Минобороны страны в соцсети X.

«В полет по тревоге были подняты дежурные истребительные пары и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, особенно на границе с Украиной.

Минувшей ночью в Киевской области были задействованы силы ПВО. Взрывы были слышны также в Харькове, Одессе и Николаеве, сообщает «Страна.ua».

Польша периодически поднимает в небо авиацию из-за «активности России на Украине» и угрозы налета беспилотников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.