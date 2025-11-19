 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Польша подняла в небо авиацию из-за «активности России на Украине»

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Польша подняла в небо истребители и привела в готовность системы ПВО и радиолокационной разведки. Военные были подняты по тревоге из-за «активности России на Украине», сообщает Минобороны страны в соцсети X.

«В полет по тревоге были подняты дежурные истребительные пары и самолет дальнего радиолокационного обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень готовности», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства страны, особенно на границе с Украиной.

Польша подняла в воздух истребители из-за «активности России на Украине»
Политика

Минувшей ночью в Киевской области были задействованы силы ПВО. Взрывы были слышны также в Харькове, Одессе и Николаеве, сообщает «Страна.ua».

Польша периодически поднимает в небо авиацию из-за «активности России на Украине» и угрозы налета беспилотников.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

На Украине предрекли час расплаты Зеленского из-за коррупции Миндича — Economist

Эстония заявила США об усилении гибридной войны России с НАТО

В РПЦ сообщили о работе над запретом пропаганды субкультуры квадроберов

Лукашенко потребовал от чиновников отказаться от «излишней советскости»

Порошенко и его партия заблокировали трибуну Рады

FT назвала «странность», мешающую быстрой переброске войск в Европе
Авторы
Теги
Александра Озерова
Польша Украина Россия Минобороны истребители
Материалы по теме
Истребители ФРГ подняли в небо над Балтикой из-за российских самолетов
Политика
Польша подняла в небо самолеты из-за «активности российской авиации»
Политика
Польские военные подняли в небо военную авиацию из-за действий России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 94,42 (-0,68) Инвестиции, 18 ноя, 09:21 Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 81,13 (0) Инвестиции, 18 ноя, 09:21
Рублевый стейблкоин А7А5: почему ЦБ допустил его к обращению в РоссииПодписка на РБК, 09:09
Bloomberg узнал условие ЛУКОЙЛа для продажи зарубежных активов Бизнес, 09:06
Лишний этаж. В России начали сокращать менеджеров среднего звена Образование, 09:05
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Аэропорт Тамбова снял ограничения на полеты Политика, 08:53
Минобороны показало кадры обломков ATACMS, запущенных по Воронежу Политика, 08:51
Кюрасао с экс-тренером России станет самой маленькой страной ЧМ Спорт, 08:42
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Сотрудники саботируют ИИ: как руководителю исправить ситуациюПодписка на РБК, 08:36
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Полиция выяснила личность стрелявшего на улице в Тюмени Общество, 08:23
«Со скидкой» не значит «выгодно». Как снижать цену без ущерба для доходаПодписка на РБК, 08:23
Чего опасается и на что надеется российский бизнес в 2026 годуПодписка на РБК, 08:04
Билеты на новогодние шоу подорожали из-за «праздничного масштаба» Технологии и медиа, 08:04
Российские военные нанесли удар по месту запуска ракет по Воронежу Политика, 08:03