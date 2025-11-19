На Кубани задержали священника, подозреваемого в вербовке прихожан в РДК

ФСБ задержала в Новороссийске священника по подозрению в вербовке прихожан в РДК

Священник вербовал прихожан, вел пропаганду среди них, а также в казачьих обществах. Более десяти дет назад служителя изгнали из Новороссийской епархии РПЦ, пишет ТАСС

В Краснодарском крае силовики задержали россиянина, который вербовал местных жителей для участия в диверсиях. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ, передает «РИА Новости».

Мужчину задержали в Новороссийске. Как сообщили в спецслужбе, ему вменяют попытку создания в регионе диверсионно-разведывательных групп «по заданию проукраинской террористической организации».

Группы формировались с целью совершения террористических актов. Обвиняемый же, как полагает следствие, действовал «под прикрытием ячейки незарегистрированного религиозного объединения».

Источник издания в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о священнике, которого лишили сана десять лет назад. Его подозревают в вербовке жителей Краснодарского края в «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен).

ТАСС пишет, что задержанный — руководитель и иерей Греческой православной церкви Иверской Божией Матери, более десяти лет назад изгнанный из Новороссийской епархии РПЦ. По данным источника в силовых структурах, после начала военной операции он принял сторону Украины.

Следствие полагает, что фигурант, разделяя идеи сепаратизма, вступил в РДК, цель которого сформировать в России мнение о необходимости «выхода Краснодарского края из состава Российской Федерации для вступления в Европейский союз и НАТО».

«Выполняя задания куратора, обвиняемый осуществлял поиск и вербовку проукраински настроенных жителей Краснодарского края в целях участия в диверсионно-подрывной деятельности в интересах вооруженных формирований Украины», — сообщили в ФСБ.

Следственный отдел регионального управления ведомства завел против задержанного уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). По ней может грозить до 20 лет лишения свободы. Как пишет ТАСС, дома у фигуранта провели обыски, которые показали, что он ведет проукраинскую пропаганду в казачьих обществах и среди своих прихожан.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Второй Западный окружной военный суд признал РДК террористической организацией в ноябре 2023-го. В середине марта того же года Росфинмониторинг внес основателя организации Дениса Капустина (Никитина) в перечень террористов и экстремистов. В России его заочно приговорили к пожизненному лишению свободы.

В начале марта 2023 года власти Брянской области сообщили, что со стороны Украины в села Любечане и Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). При атаке два человека погибли, один ребенок получил ранение. После этого ФСБ совместно с Минобороны провела операцию по уничтожению диверсантов: их выдавили с территории Брянской области, по группе нанесли массированный артиллерийский удар. Ответственность за атаку взяли на себя члены РДК. Следственный комитет после нападения диверсантов возбудил уголовное дело по статьям о теракте, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества.

Капустин также причастен к попытке покушения на Константина Малофеева и к организации теракта, предотвращенного в Волгоградской области в августе 2022 года, сообщала ФСБ.

В октябре в Свердловской области за «респект», выраженный основателю РДК в одном из телеграм-каналов, задержали иеромонаха Евгения Пинчука. Как сообщили источники РБК в силовых структурах, ему вменили оправдание терроризма (максимальное наказание — до семи лет лишения свободы). Мужчину арестовали на два месяца. В 2022 году Пинчука дважды признавали виновным в дискредитации российских Вооруженных сил.