Общество⁠,
0

На Урале иеромонаха арестовали за «респект» запрещенному РДК

Иеромонаха Пинчука арестовали за «респект» основателю запрещенной РДК
Иеромонах&nbsp;Евгений&nbsp;Пинчук
Иеромонах Евгений Пинчук

В Свердловской области задержали иеромонаха Евгения Пинчука за высказанный «респект» основателю «Русского Добровольческого Корпуса» (РДК, признан террористической организацией и запрещен в России) в одном из телеграм-каналов, сообщили РБК в силовых структурах.

Пинчука обвиняют в оправдании терроризма. Силовики провели обыски в доме священнослужителя. Суд арестовал его на два месяца. Максимальное наказание по статье об оправдании терроризма — до семи лет тюрьмы.

Жителя Екатеринбурга задержали за граффити в поддержку РДК
Политика
Фото:Михаил Почуев / ТАСС

Евгения Пинчука в 2022 году дважды признавали виновным в дискредитации ВС России. Первое административное дело о дискредитации против иеромонаха завели в марте того года. Суд обязал Пинчука заплатить 35 тыс. руб. Основанием для этого также стали публикации во «ВКонтакте», где, как говорится в приговоре, он критиковал цели военной операции на Украине.

За повторное нарушение в октябре суд в Свердловской области назначил иеромонаху штраф 100 тыс. руб.

Читайте РБК в Telegram.

