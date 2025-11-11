 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров раскрыл, зачем Россия передала США non-paper до разговора лидеров

Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российская сторона передала американским коллегам меморандум в формате неофициальной бумаги (non-paper) до телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, чтобы напомнить о пониманиях, достигнутых по итогам саммита на Аляске, рассказал министр иностранных дел Сергей Лавров.

На встрече с российскими СМИ министр обратил внимание на публикацию Financial Times, в которой говорилось, что планируемая встреча Путина и Трампа в Будапеште была отменена после того, как Москва передала Вашингтону меморандум с требованиями по Украине. Газета писала, что документ был отправлен спустя несколько дней после разговора президентов, который состоялся 16 октября. Однако, по словам Лаврова, этот «неофициальный набросок» американская сторона получила «за несколько дней до этого разговора».

«Целью этого меморандума было напомнить нашим американским коллегам, о чем мы говорили в Анкоридже и какие понимания, как нам казалось (американцы это не опровергали), были достигнуты в ходе встречи президентов <...> Ничего, кроме того, что обсуждалось в Анкоридже и не вызвало отторжения у американских собеседников, в этом неофициальном документе не содержалось», — сказал Лавров.

FT узнала, после чего Трамп отменил встречу с Путиным в Венгрии
Политика
Дональд Трамп

Как обратил внимание глава российского МИДа, во время телефонного разговора Трамп «ни словом не обмолвился о том, что им подкинули какую-то провокационную, подрывную бумагу, которая уничтожает все надежды на урегулирование». Напротив, президенты «разговаривали нормально» и договорились встретиться в Будапеште, добавил он.

Несмотря на договоренности и последующий телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио «дальнейших шагов от американцев не последовало», хотя Москва ждала инициативу от Вашингтона, продолжил Лавров. «Вместо этого последовало публичное заявление, что встречаться нет смысла <...> У нас нет никаких оснований оправдываться за то, что мы были и остаемся привержены тому, о чем президенты говорили на Аляске, и если даже они не договорились по каждой «точке и запятой», то достигли понимания», — заключил министр.

Об отмене переговоров в Венгрии американский президент объявил спустя неделю после телефонного разговора с Путиным. Со слов Трампа, ему показалось, что при нынешних условиях стороны «не доберутся до того места, куда должны добраться». Российский президент также говорил, что подойти ко встрече без подготовки было бы ошибкой, ведь в таком случае она не принесет ожидаемых результатов. При этом Путин счел, что президент США «скорее говорит о переносе этой встречи». «Диалог всегда лучше, чем какая-то конфронтация, какие-то споры или, тем более, война», — прокомментировал он.

