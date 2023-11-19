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В Финляндии прошли митинги против закрытия границы с Россией

В Финляндии прошли митинги против закрытия КПП на границе с Россией
Путь из города Лаппеенранта в Петербург из-за закрытия КПП на юго-востоке Финляндии увеличился с 200 км до 1,5 тыс. км, жалуются участники акции протеста. Они потребовали открыть хотя бы один пункт пропуска на границе с Россией

Фото: vyborg_interesting / VK
Фото: vyborg_interesting / VK
Фото: vyborg_interesting / VK

В городе Лаппеенранта на юго-востоке Финляндии состоялся митинг против закрытия контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией, передает Yle. В акции приняли порядка 200–300 человек, передает корреспондент телерадиокомпании. Аналогичный митинг состоялся в городе Ювяскюля.

Организатор акции Катя Марова заявила, что главное требование участников акции к правительству Финляндии — открыть хотя бы один из пунктов на границе на юго-востоке страны. По ее словам, до открытых КПП на севере добраться сложно, а без машины — практически невозможно.

«Мы не можем встретиться с нашими близкими, живущими в России», — сказала Марова.

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Мигранты на одном из КПП в Выборгском районе

Еще один участник акции, у жены которого в Санкт-Петербурге живут 80-летний отец и дети, заявил Yle, что для остановки нелегальных мигрантов можно было бы ограничить движение через КПП, а не полностью закрывать пункты пропуска на юго-востоке Финляндии.

Другая участница митинга принесла карту с маршрутом до ее дома в России, передает «Фонтанка». По ее словам, если раньше путь из Лаппеенранты до Петербурга составлял 200 км, то теперь, — 1,5 тыс. км.

Накануне, 18 ноября, около здания парламента Финляндии в Хельсинки собрались около 100 русскоязычных жителей страны, которые, выразили протест против закрытия пунктов пропуска на границе с Россией, передает Yle. Русскоязычное издание Gazeta.fi уточняет, что, по словам очевидцев, среди демонстрантов также были финны и эстонцы.

По словам одного из участников акции в Хельсинки, в Россию теперь надо ехать через Эстонию, а если и та закроет пункты пропуска, то придется летать через Стамбул. В качестве одного из вариантов решения проблемы демонстранты предложили открыть пункт пропуска «Париккала». Он не является международным, а воспользоваться им могли только граждане Финляндии и России по заранее оформленному разрешению, указывает Yle. Сейчас этот КПП закрыт на неопределенный срок.

Власти Финляндии ранее объяснили закрытие нескольких КПП ростом числа прибывающих людей, которые запрашивают убежище, не имея необходимых документов. Хельсинки считает, что российская сторона помогает мигрантам с Ближнего Востока добираться до финской границы.

МИД России назвал обвинения «странными». В Кремле сообщили, что власти Финляндии выбрали путь по «сознательному дистанцированию от прежнего доброго уровня характера наших двусторонних отношений».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Финляндия КПП российская граница митинг
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