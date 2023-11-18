Суд отправил студентку под домашний арест по статье об оправдании терроризма

В Москве студентку отправили под домашний арест за пост про Крымский мост

Анастасия Улыбышева (Фото: animudebil_666 / VK)

Хорошевский районный суд Москвы отправил под домашний арест Анастасию Улыбышеву, которую обвиняют по статье об оправдании терроризма, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в телеграм-канале.

Ей предъявили обвинение по ч. 2 ст. 205.2 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием интернета»). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до семи лет.

Девушка будет находиться под арестом в течение двух месяцев — до 16 января 2024 года.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», речь идет о 18-летней студентке первого курса Московского городского психолого-педагогического университета (МГППУ). Причиной для ее ареста стали посты в ее частном телеграм-канале от октября 2022 года, когда был совершен подрыв Крымского моста. Следствие просило отправить Улыбышеву в СИЗО, но девушка признала вину и суд решил не отправлять ее под стражу.

С начала российской военной операции на Украине Крымский мост дважды подвергался атакам. Первый взрыв произошел в октябре 2022 года. Тогда погибли четыре человека, рухнули два автомобильных пролета, загорелись железнодорожные цистерны, которые в тот момент проходили по мосту. Москва расценила взрыв как теракт, ФСБ назвала организатором украинскую разведку.

Второй взрыв произошел в середине июля 2023 года. Один пролет автомобильной части моста после полученных повреждений решено было заменить. Погибли два человека, Москва снова назвала инцидент терактом.