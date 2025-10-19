Глава победившего в Чехии ANO ушел в отпуск вместо формирования кабмина

Председатель ANO Бабиш ушел в отпуск во время переговоров о правительстве

Андрей Бабиш заявил, что отправится в отпуск за свой счет, а вести переговоры о формировании правительства Чехии будут его партийные заместители

Андрей Бабиш (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Лидер победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш объявил, что берет недельный отпуск в разгар переговоров о формировании будущего правительства. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

«На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — цитирует издание слова политика.

По его информации, вместо Бабиша на переговоры о формировании правительства Чехии отправятся его заместители Карел Гавличек и Алена Шиллерова.

Novinky.cz не сообщает о причинах этого решения. Как отмечает издание, Бабиш признает, что правительство будет сформировано только в декабре, хотя изначально хотел сделать это через неделю после выборов.

Бабиш — бывший премьер-министр Чехии, миллиардер. 4 октября его партия ANO выиграла парламентские выборы, набрав около 34,7% голосов избирателей.

Он пообещал отказаться от запущенной Чехией инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Также Бабиш недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии. Кроме того, лидер ANO заявлял, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.

Бабиш занимает седьмое место среди богатейших людей Чехии, Forbes оценивает его состояние в €3,3 млрд. Лидер ANO был премьер-министром в 2017–2021 годах, в отставку он ушел после провала на выборах, обусловленного коррупционным скандалом вокруг его холдинга Agrofert. Тогда Бабиша обвиняли в незаконном получении субсидий ЕС на постройку оздоровительного комплекса, но позднее суд оправдал его.

Politico со ссылкой на аналитиков писало, что победа ANO на парламентских выборах может привести к напряженности в отношениях Чехии с Евросоюзом и НАТО.