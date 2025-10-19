 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Глава победившего в Чехии ANO ушел в отпуск вместо формирования кабмина

Председатель ANO Бабиш ушел в отпуск во время переговоров о правительстве
Андрей Бабиш заявил, что отправится в отпуск за свой счет, а вести переговоры о формировании правительства Чехии будут его партийные заместители
Андрей Бабиш
Андрей Бабиш (Фото: Gabriel Kuchta / Getty Images)

Лидер победившего на выборах в палату депутатов парламента Чехии оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш объявил, что берет недельный отпуск в разгар переговоров о формировании будущего правительства. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.

«На следующей неделе я уеду в отпуск за свой счет», — цитирует издание слова политика.

По его информации, вместо Бабиша на переговоры о формировании правительства Чехии отправятся его заместители Карел Гавличек и Алена Шиллерова.

Novinky.cz не сообщает о причинах этого решения. Как отмечает издание, Бабиш признает, что правительство будет сформировано только в декабре, хотя изначально хотел сделать это через неделю после выборов.

Оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша выиграла выборы в Чехии
Политика
Андрей Бабиш (в центре)

Бабиш — бывший премьер-министр Чехии, миллиардер. 4 октября его партия ANO выиграла парламентские выборы, набрав около 34,7% голосов избирателей.

Он пообещал отказаться от запущенной Чехией инициативы по поставкам боеприпасов Украине. Также Бабиш недоволен политикой увеличения оборонных расходов НАТО и реализацией «зеленого курса» Еврокомиссии. Кроме того, лидер ANO заявлял, что Украина пока не готова к вступлению в ЕС.

Бабиш занимает седьмое место среди богатейших людей Чехии, Forbes оценивает его состояние в €3,3 млрд. Лидер ANO был премьер-министром в 2017–2021 годах, в отставку он ушел после провала на выборах, обусловленного коррупционным скандалом вокруг его холдинга Agrofert. Тогда Бабиша обвиняли в незаконном получении субсидий ЕС на постройку оздоровительного комплекса, но позднее суд оправдал его.

Politico со ссылкой на аналитиков писало, что победа ANO на парламентских выборах может привести к напряженности в отношениях Чехии с Евросоюзом и НАТО.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Алена Нефедова
Чехия Андрей Бабиш отпуск переговоры
Материалы по теме
Зеленский встретится с желающим пересмотреть помощь Киеву Бабишем
Политика
Победивший на выборах в Чехии Бабиш заявил, что «Украина не готова к ЕС»
Политика
Оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша выиграла выборы в Чехии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 октября
EUR ЦБ: 94,58 (+2,5) Инвестиции, 17 окт, 22:26 Курс доллара на 18 октября
USD ЦБ: 80,98 (+1,9) Инвестиции, 17 окт, 22:26
Marca узнала, кто может возглавить «Спартак» вместо Станковича Спорт, 21:43
План «Ковер» объявили в Пензенской области на фоне опасности БПЛА Политика, 21:42
В Крыму увеличат лимит выдачи бензина на АЗС до 30 литров в одни руки Общество, 21:39
Тюкавин спас «Динамо» от проигрыша «Ахмату» на 93-й минуте Спорт, 21:38
Politico узнало намерении ЕС расширить проверки судов «теневого флота» Политика, 21:36
ЦАХАЛ сообщила о поражении десятков целей в Газе Политика, 21:30
Военные сбили 15 дронов за три часа над тремя регионами России Политика, 21:24
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
FT рассказала о напряженной встрече Трампа и Зеленского в Белом доме Политика, 21:15
Арестованный в Баку директор «Sputnik Азербайджан» вылетел в Россию Политика, 21:08
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Глава победившего в Чехии ANO ушел в отпуск вместо формирования кабмина Политика, 20:51
Parisien узнала о потерянных грабителями в Лувре паяльной лампе и рации Общество, 20:41
«Ливерпуль» уступил МЮ, потерпев четвертое поражение подряд Спорт, 20:37
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36