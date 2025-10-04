Оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша выиграла выборы в Чехии
На парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Движение и его лидера поздравил действующий премьер Петр Фиала.
Выборы прошли в нижнюю палату парламента страны. После подсчета данных на 99,48% участков ANO набрала 34,67% голосов. Второе место у правящей коалиции Spolu («Вместе»), которую возглавляет Фиала. У нее 23,24%.
Таким образом, партия ANO получила 80 из 200 мест в нижней палате парламента. До этого на протяжении нескольких месяцев партия лидировала в опросах.
71-летний Бабиш возглавлял правительство Чехии с 2017 по 2021 год. Он ушел в отставку после провала на выборах из-за коррупционного скандала вокруг его холдинга Agrofert.
Материал дополняется
