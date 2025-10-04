 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша выиграла выборы в Чехии

Андрей Бабиш (в центре)
Андрей Бабиш (в центре) (Фото: David W Cerny / Reuters)

На парламентских выборах в Чехии победила партия ANO экс-премьера Андрея Бабиша. Движение и его лидера поздравил действующий премьер Петр Фиала.

Выборы прошли в нижнюю палату парламента страны. После подсчета данных на 99,48% участков ANO набрала 34,67% голосов. Второе место у правящей коалиции Spolu («Вместе»), которую возглавляет Фиала. У нее 23,24%.

Таким образом, партия ANO получила 80 из 200 мест в нижней палате парламента. До этого на протяжении нескольких месяцев партия лидировала в опросах.

71-летний Бабиш возглавлял правительство Чехии с 2017 по 2021 год. Он ушел в отставку после провала на выборах из-за коррупционного скандала вокруг его холдинга Agrofert.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Разведка Дании рассказала об инцидентах с российскими кораблями

Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

FT: Великобритания уже помогает Украине бить по России

Турция ответила на требование Трампа отказаться от покупки нефти у России

ЕС продлил санкции за «гибридные действия» России

Великий герцог Люксембурга отрекся от престола в пользу сына

ЦБ впервые оценил потенциальный вклад НДС в инфляцию

FT: Трамп поручил подготовиться к обмену данными для дальних ударов с Украиной

Пи Дидди захотел создать ИИ-проект вместе с сокамерником

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
оппозиция Словакия парламентские выборы Чехия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 октября
EUR ЦБ: 95,34 (-0,3) Инвестиции, 02 окт, 18:01 Курс доллара на 3 октября
USD ЦБ: 81,01 (-0,49) Инвестиции, 02 окт, 18:01
Военные сбили 11 дронов над тремя регионами России Политика, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Трамп пригрозил ХАМАС в случае задержек в освобождении заложников Политика, 20:33
NN рассказал о бункере, где могут укрыться власти США при ядерном ударе Политика, 20:17
Оппозиционная партия ANO экс-премьера Бабиша выиграла выборы в Чехии Политика, 20:13
Роспотребнадзор запросил у Турции данные по россиянам с вирусом Коксаки Общество, 20:08
В МВД рассказали, как отличить мошенничество в сфере инвестиций Финансы, 19:57
Хотите учиться в комьюнити профессионалов Мини-MBA от РБК?
Занять место
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Проханов объяснил «несахарный образ президента» в книге о копии Пригожина Политика, 19:54
В тюрьме у дворца президента Сомали произошли взрывы и стрельба Политика, 19:46
В Тбилиси силовики оттеснили протестующих от президентского дворца Политика, 19:37
«Краснодар» нанес «Ахмату» первое поражение в РПЛ после прихода Черчесова Спорт, 19:31
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:23
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00