Нетаньяху поручил принять решительные меры в секторе Газа после атак

Решение было принято после совещания Нетаньяху с главой Минобороны и руководителями органов безопасности. Глава Нацбезопасности Израиля ранее попросил Нетаньяху возобновить операцию в Газе после нападения на ЦАХАЛ в Рафахе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал поручение провести операцию против террористических объектов в секторе Газа, сообщает канцелярия премьера, передает Sky News Arabia.

Как уточнили в канцелярии, Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности с министром обороны и руководителями органов безопасности из-за нарушения режима прекращения огня со стороны ХАМАС.

ХАМАС назвал ложными обвинения США в нарушении прекращения огня в Газе
Разрушенный жилой район в&nbsp;Газе, 18 октября 2025 года

Ранее американский Госдеп предупредил Катар, Турцию и Египет о том, что ХАМАС, по данным США, готовится нарушить перемирие в секторе Газа. США выразили готовность принять меры для защиты гражданского населения. Госдеп также назвал запланированное нападение прямым и грубым нарушением соглашения о прекращении огня.

ХАМАС же назвал эти обвинения ложными и обвинил Израиль в нарушении перемирия после удара в Газе. Удары стали ответом на атаку на израильские силы в Рафахе, писала The Times of Israel.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир тогда обратился к Нетаньяху с просьбой возобновить полномасштабную военную операцию в секторе Газа после нападения на израильские силы в Рафахе.

13 октября в египетском Шарм-эш-Шейхе президенты США, Египта и Турции подписали соглашение о прекращении войны в секторе Газа как посредники между Израилем и ХАМАС. Режим прекращения огня начал действовать с 10 октября.

