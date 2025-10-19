Израиль получил тела еще двух заложников из Газы
ХАМАС передал Израилю два тела погибших заложников, их направили в Национальный институт судебной медицины на процедуру опознания, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«ЦАХАЛ призывает общественность проявить деликатность и дождаться официальной идентификации, результаты которой будут в первую очередь сообщены семьям погибших заложников», — говорится в сообщении.
Всего в секторе Газа оставались тела 28 погибших, в том числе военного ЦАХАЛ Хадара Голдина, который был убит в августе 2014 года и чьи останки находятся у ХАМАС более 10 лет. Вечером 13 октября ХАМАС передал останки первых четырех заложников, 14 октября — еще четверых.
Еще два тела погиших заложников Израиль получил вечером 15 октября, одно тело — в ночь на 18 октября. Таким образом, в Газе остается 15 тел.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели
Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии
Дайджест глобальных технологических трендов
Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес
AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью
Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?