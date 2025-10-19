 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
0

Израиль получил тела еще двух заложников из Газы

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС

ХАМАС передал Израилю два тела погибших заложников, их направили в Национальный институт судебной медицины на процедуру опознания, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ЦАХАЛ призывает общественность проявить деликатность и дождаться официальной идентификации, результаты которой будут в первую очередь сообщены семьям погибших заложников», — говорится в сообщении.

Всего в секторе Газа оставались тела 28 погибших, в том числе военного ЦАХАЛ Хадара Голдина, который был убит в августе 2014 года и чьи останки находятся у ХАМАС более 10 лет. Вечером 13 октября ХАМАС передал останки первых четырех заложников, 14 октября — еще четверых.

Еще два тела погиших заложников Израиль получил вечером 15 октября, одно тело — в ночь на 18 октября. Таким образом, в Газе остается 15 тел.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Израиль ХАМАС заложники
