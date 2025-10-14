 Перейти к основному контенту
Война Израиля с ХАМАС⁠,
ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников

ЦАХАЛ: ХАМАС передал Красному Кресту тела еще четырех погибших заложников
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters
Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

ХАМАС передал Израилю четыре тела погибших заложников, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, четыре гроба с телами погибших заложников были переданы им и направляются к силам ЦАХАЛа и ISA (Intelligence Support Activity — подразделение армии США — РБК) в секторе Газа», — говорится в сообщении.

Всего в секторе Газа оставались тела 28 погибших, в том числе военного ЦАХАЛ Хадара Голдина, который был убит в августе 2014 года и чьи останки находятся у ХАМАС более 10 лет. Вечером 13 октября ХАМАС передал останки первых четырех заложников. В секторе Газа остаются еще 20 тел.

Кроме того, 13 октября ХАМАС освободил и передал Израилю всех остававшихся в живых заложников. Обмен был проведен в два этапа: в 8 утра движение передало семь человек, ближе к 11 — еще 13.

Это третий обмен с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС начал военную операцию «Буря Аль-Аксы» и захватил в плен 251 человека. Израиль тогда в ответ начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.

Договоренность об освобождении заложников была достигнута в рамках плана урегулирования из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Соглашение также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
ХАМАС погибшие заложники
