ХАМАС передал тела еще четырех погибших заложников
ХАМАС передал Израилю четыре тела погибших заложников, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, четыре гроба с телами погибших заложников были переданы им и направляются к силам ЦАХАЛа и ISA (Intelligence Support Activity — подразделение армии США — РБК) в секторе Газа», — говорится в сообщении.
Всего в секторе Газа оставались тела 28 погибших, в том числе военного ЦАХАЛ Хадара Голдина, который был убит в августе 2014 года и чьи останки находятся у ХАМАС более 10 лет. Вечером 13 октября ХАМАС передал останки первых четырех заложников. В секторе Газа остаются еще 20 тел.
Кроме того, 13 октября ХАМАС освободил и передал Израилю всех остававшихся в живых заложников. Обмен был проведен в два этапа: в 8 утра движение передало семь человек, ближе к 11 — еще 13.
Это третий обмен с 7 октября 2023 года, когда ХАМАС начал военную операцию «Буря Аль-Аксы» и захватил в плен 251 человека. Израиль тогда в ответ начал полномасштабную военную операцию в секторе Газа.
Договоренность об освобождении заложников была достигнута в рамках плана урегулирования из 20 пунктов, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Соглашение также предусматривает прекращение огня и поэтапный вывод Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) из сектора Газа.
Материал дополняется
