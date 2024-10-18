Путин похвалил Запад за признание невозможности победы над Россией

Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал похвальным тот факт, что страны Запада изменили свою точку зрения и признали невозможность «победить Россию на поле боя». Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля на своем Rutube-канале.

«То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю», — сказал президент.

Также в своем выступлении Путин заявил, что российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире, Россия готова продолжить вооруженную борьбу, руководство страны уверено в победе.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о непобедимости России в военном отношении. По его словам, Казахстан считает необходимым искать варианты мирного урегулирования на Украине.

Также о том, что Украина не сможет победить Россию, но должна восстановить свой суверенитет, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Мерц. Союзники Киева действовали с большим опозданием и сделали слишком мало, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте 17 октября призвал союзников подготовить бригады для замены украинских военных. «Готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — сказал он.