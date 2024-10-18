 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Путин похвалил Запад за признание невозможности победы над Россией

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Саммит БРИКС-24
Фото: Александр Река / ТАСС
Фото: Александр Река / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал похвальным тот факт, что страны Запада изменили свою точку зрения и признали невозможность «победить Россию на поле боя». Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ стран БРИКС. Трансляцию мероприятия вела пресс-служба Кремля на своем Rutube-канале.

«То, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично. И поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали. За это похвалю», — сказал президент.

Путин заявил об уверенности в победе в борьбе с НАТО
Политика
Фото:Евгений Биятов / РИА Новости

Также в своем выступлении Путин заявил, что российская армия становится одной из самых высокотехнологичных и боеспособных в мире, Россия готова продолжить вооруженную борьбу, руководство страны уверено в победе.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о непобедимости России в военном отношении. По его словам, Казахстан считает необходимым искать варианты мирного урегулирования на Украине.

Также о том, что Украина не сможет победить Россию, но должна восстановить свой суверенитет, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Мерц. Союзники Киева действовали с большим опозданием и сделали слишком мало, сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте 17 октября призвал союзников подготовить бригады для замены украинских военных. «Готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — сказал он.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Владимир Путин Запад Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин заявил, что Киев не жалеет своих солдат в интересах третьих стран
Политика
Путин выступил против перемирия на Украине «на неделю, на две или на год»
Политика
Путин назвал способ легко обойти решение МУС об аресте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 17:41
Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 годаПолитика, 20:41
В ЦАР предложили провести товарищеский матч со сборной России по футболуСпорт, 20:41
Госдеп пообещал до $10 млн за информацию о проекте «Рыбарь»Политика, 20:17
В МИДе объяснили появление поста о военных КНДР во ВладивостокеПолитика, 20:16
Какими словами Джо Байден попрощался со Старым CветомПолитика, 19:58
«Зенит» разгромил клуб Дзюбы и вышел в лидеры Российской премьер-лигиСпорт, 19:56
В псковское отделение «Яблока» пришли с обысками из-за дела ШлосбергаПолитика, 19:44
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Путин похвалил Запад за признание невозможности победы над РоссиейПолитика, 19:35
Путин заявил, что Киев не жалеет своих солдат в интересах третьих странПолитика, 19:26
FIDE отстранила подозреваемого в читерстве украинского шахматистаСпорт, 19:20
Зеленский рассказал о договоренности с США по регулярной военной помощиПолитика, 19:14
Минпросвещения определило даты сдачи и пересдачи ОГЭОбщество, 19:08
Северная Америка лидирует на крипторынке. Главное из отчета ChainalysisКрипто, 19:06
Добровольцам предложили давать статус ветерана с первого дня на фронтеПолитика, 18:59