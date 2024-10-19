Конгресс США потребовал ужесточить санкции против нефтяной отрасли России

SLB импортировала оборудование в Россию на сумму $17,5 млн в конце 2023 года, США должны ужесточить санкции против нефтяной отрасли, пишет FT со ссылкой на конгресс. Москва считает ограничения Запада незаконными

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Конгресс США потребовал от администрации Джо Байдена ужесточить санкции в отношении нефтяной отрасли России, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, это требование последовало после расширения присутствия крупнейшей американской нефтесервисной компании SLB (ранее Schlumberger) в России. Более 50 членов конгресса также попросили Минфин и Госдепартамент объяснить, санкционировали ли они импорт оборудования SLB в Россию на сумму $17,5 млн с августа по декабрь 2023 года. По их мнению, компания, извлекая выгоду от ухода западных конкурентов, «обеспечивает бесперебойную работу» российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Минфин, Госдепартамент и пресс-служба SLB не ответили на запросы FT о комментариях.

По итогам 2023 года прибыль SLB от бизнеса в России составила $1,6 млрд, что эквивалентно 5% от общей выручки в $33,1 млрд. Численность российского подразделения компании — около 9 тыс. человек. На конец 2023 года SLB держала в России чистые активы на сумму $600 млн по балансовой стоимости.

В мае представитель Госдепартамента заявил, что SLB не нарушала санкции и четко понимает, «где находятся границы», пишет FT. Как утверждал ее гендиректор Оливье Ле Пёш, с июля компания ввела меры «для предотвращения и запрета любых поставок и поддержки технологий» в Россию. До этого SLB объявила о прекращении инвестиций и поставок своей продукции в страну.