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Военная операция на Украине ,  
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Конгресс США потребовал ужесточить санкции против нефтяной отрасли России

FT: конгресс потребовал ужесточить санкции против нефтяной отрасли России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
SLB импортировала оборудование в Россию на сумму $17,5 млн в конце 2023 года, США должны ужесточить санкции против нефтяной отрасли, пишет FT со ссылкой на конгресс. Москва считает ограничения Запада незаконными
Фото: Art Konovalov / Shutterstock
Фото: Art Konovalov / Shutterstock

Конгресс США потребовал от администрации Джо Байдена ужесточить санкции в отношении нефтяной отрасли России, пишет Financial Times (FT).

По данным издания, это требование последовало после расширения присутствия крупнейшей американской нефтесервисной компании SLB (ранее Schlumberger) в России. Более 50 членов конгресса также попросили Минфин и Госдепартамент объяснить, санкционировали ли они импорт оборудования SLB в Россию на сумму $17,5 млн с августа по декабрь 2023 года. По их мнению, компания, извлекая выгоду от ухода западных конкурентов, «обеспечивает бесперебойную работу» российского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Минфин, Госдепартамент и пресс-служба SLB не ответили на запросы FT о комментариях.

По итогам 2023 года прибыль SLB от бизнеса в России составила $1,6 млрд, что эквивалентно 5% от общей выручки в $33,1 млрд. Численность российского подразделения компании — около 9 тыс. человек. На конец 2023 года SLB держала в России чистые активы на сумму $600 млн по балансовой стоимости.

В мае представитель Госдепартамента заявил, что SLB не нарушала санкции и четко понимает, «где находятся границы», пишет FT. Как утверждал ее гендиректор Оливье Ле Пёш, с июля компания ввела меры «для предотвращения и запрета любых поставок и поддержки технологий» в Россию. До этого SLB объявила о прекращении инвестиций и поставок своей продукции в страну.

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Фото:Дарья Широкова / РБК
Москва считает незаконными западные санкции и требует их отмены. Президент России Владимир Путин отмечал, что нефтяные и газовые компании «чувствуют себя уверенно», несмотря на ограничения. В российском Минфине спрогнозировали нефтяные доходы за 2024 год на уровне 11,5 трлн руб., что сравнимо с показателем 2022-го и на четверть больше показателей 2023-го (8,8 трлн руб.).

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Конгресс США США Россия Украина нефтяная отрасль санкции Военная операция на Украине
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