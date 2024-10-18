Какими словами Джо Байден попрощался со Старым Cветом

Президент США Джо Байден посетил Берлин с рабочим визитом, чтобы, в частности, обсудить конфликт на Украине с лидерами ФРГ, Франции и Великобритании. Каковы итоги прощальной поездки Байдена в Европу — в материале РБК

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент США Джо Байден, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон (слева направо) во время встречи в Берлине, 18 октября, 2024 года (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент США Джо Байден прибыл с рабочим визитом в Берлин поздним вечером 17 октября. Изначально его поездка в Германию была запланирована на конец прошлой недели — американский лидер должен был возглавить заседание союзников Украины на авиабазе Рамштайн, но отменил визит из-за настигшего Соединенные Штаты урагана «Милтон». По этой же причине было решено сократить программу этой поездки: Байден пробыл в немецкой столице всего 19 часов.

Украинский кризис, а также эскалация на Ближнем Востоке стали главными темами на двусторонних переговорах с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Позже к ним присоединились президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер. За закрытыми дверями они обсудили обещанные Киеву гарантии безопасности.

Что означает визит Байдена для Европы

Байден посетил Европу за две с половиной недели до президентских выборов в США, что фактически превратило эту поездку в прощание покидающего Белый дом американского лидера со Старым Светом. Для европейцев эта встреча также символизирует возможное прощание с эпохой тесного трансатлантического сотрудничества, поскольку возвращение в Белый дом Дональда Трампа может поставить на ней крест. В Европе не забыли его заявления, что он не станет защищать европейцев, если начнется прямое столкновение НАТО с Россией.

Politico пишет, что основная миссия Байдена в этой поездке заключалась в том, чтобы «успокоить тревогу Германии по поводу Трампа». Издание напоминает, что, будучи президентом США, тот часто конфликтовал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по вопросам безопасности, напоминая немецкому правительству, что оно не выполняет взятого в рамках НАТО обязательства выделять на оборону 2% от ВВП. На одной из встреч G7 в 2018 году Трамп даже бросил в сторону немецкого канцлера две конфеты со словами: «Вот, Ангела, не говори, что я тебе ничего не давал».

Спикер Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики в бундестаге Норберт Рёттген в колонке для Европейского совета по внешней политике (ECFR) отметил, что сейчас Европа переживает опасный момент «междуцарствия», когда прежний новый мировой порядок рушится, а новый еще не определен. Байден, по мнению Рёттгена, воплощает собой «конец эпохи». «Результаты президентских выборов в США 5 ноября повлияют на то, сколько времени осталось у Европы, чтобы приспособиться к этим изменениям», — пишет он, отмечая, что независимо от того, выиграет ли выборы кандидат от демократов Камала Харрис или Дональд Трамп, европейцы должны взять на себя большую ответственность относительно собственной безопасности. По заключению Рёттгена, если второй срок Трампа приведет к неминуемому разрыву трансатлантических отношений, то Харрис в любом случае продолжит внешнеполитический тренд Вашингтона на сокращение присутствия в Европе и переориентацию на угрозы, создаваемые Китаем в Индо-Тихоокеанском регионе.

Согласно совместному опросу Ipsos и Reuters от 16 октября, Харрис сейчас с небольшим отрывом опережает Трампа — 45 против 42%.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в Берлине наградил Байдена высшей государственной наградой, Орденом за заслуги перед ФРГ, за «многолетнюю преданность трансатлантическому альянсу» и «выдающееся политическое лидерство в самый опасный момент для Европы». Вручая награду, Штайнмайер выразил надежду, что в ближайшие месяцы в США вспомнят о незаменимости союзников. «Всего несколько лет назад расстояние [между США и ФРГ] стало настолько большим, что мы почти потеряли друг друга. <…> Когда вас избрали президентом, вы буквально за одну ночь вернули надежду Европе на трансатлантический альянс», — отметил президент ФРГ.

Шольц на предварявшей переговоры пресс-конференции отметил, что после начала военных действий на Украине европейский порядок безопасности «был потрясен до основания», однако Европе и США удалось объединиться. «Это сделало нас сильными, это сделало альянс сильным, и мы продолжим это делать. Наша позиция ясна — мы поддерживаем Украину», — отметил канцлер. В то же время он добавил, что в НАТО осознают ответственность и риск эскалации и потому не допустит, чтобы альянс стал стороной конфликта.

На днях глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль предупредил, что российские Вооруженные силы будут в состоянии нанести удар по НАТО не позднее 2030 года. А Шольц 16 октября заявил, что готов поговорить с президентом России Владимиром Путиным о справедливом мире на Украине, добавив, что такой диалог должен состояться «в координации с ближайшими партнерами». В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что стороны теоретически могут обсудить урегулирование на Украине в будущем.

Байден назвал Германию одним из самых ближайших и важных союзников его страны, отметив, что действия России на Украине напомнили о том, что делает США и ФРГ такими близкими партнерами. Он также подчеркнул, что Берлину пришлось пережить поворотный момент в истории, чтобы совместно выступить в защиту Украины, и у этого была «высокая цена». «Наша задача состоит в том, чтобы силы, которые скрепляют наши общества, оставались сильнее, чем те, которые разделяют», — отметил Байден и подчеркнул глобальный характер партнерства США с ФРГ. Он также поблагодарил Шольца за участие в возвращении на родину американских граждан в рамках масштабного обмена с Москвой.

Politico отмечает, что обычно визиты президента США в Германию — это грандиозное событие, однако прощальная поездка Байдена в основном вызывала зевоту, поскольку Шольц, как и Байден, «хромая утка». Речь о том, что в силу низких рейтингов правящей коалиции у Шольца немного шансов вновь возглавить правительство после выборов 2025 года и не исключено, что СДПГ в итоге назовет другого кандидата на пост канцлера.

Какие вызовы обсудили союзники

Четырехсторонняя встреча Шольца, Байдена, Макрона и Стармера прошла в закрытом формате. «Ключевой вопрос — это характер гарантий безопасности [Украины], и именно об этом мы будем говорить», — заявил президент Франции перед поездкой в Берлин.

Еще одной задачей западных союзников Украины сейчас остается сохранение ее поддержки, в то время как согласно данным Кильского института мировой экономики в 2025 году военная помощь Киеву может сократиться вдвое, до примерно €55 млрд. Среди причин аналитики называют возможное возвращение Трампа в Белый дом, а также решение некоторых стран ЕС сократить расходы на Украину.

На этой неделе министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что из-за дефицита бюджета Париж не сможет в этом году выделить Украине обещанные €3 млрд. До этого решение сократить со следующего года военное финансирование Украины вдвое, до €4 млрд, приняла Германия. Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в недавнем интервью Spiegel, что Запад и до этого недостаточно поддерживал в военном плане Украину, что, по его мнению, облегчило задачу Москве.

«Поскольку Украина сталкивается с тяжелой зимой, мы должны сохранять нашу решимость и нашу поддержку», — сказал Байден в Берлине. Перед поездкой он анонсировал новый пакет военной помощи на $425 млн, который включает «дополнительные возможности ПВО, боеприпасы класса «воздух — земля», бронетехнику и критически важные боеприпасы для удовлетворения насущных потребностей Украины».

Германия 11 октября объявила о новом пакете помощи для Киева на сумму €1,4 млрд. На встрече с Байденом Шольц также напоминал о достигнутой еще летом договоренности предоставить республике кредит на $50 млрд с гарантией в виде доходов от замороженных российских активов.

Что касается «плана победы», представленного накануне президентом Украины Владимиром Зеленским, то согласно заявлению Белого дома западные союзники планируют обсудить его на виртуальной встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн», которая запланирована на ноябрь.

Ключевыми вопросами в этом плане для Запада остаются требования пригласить Украину в НАТО, а также разрешить ему удары дальнобойным оружием вглубь России. Сам Зеленский на встрече с лидерами ЕС 17 октября признал, что США и Германия колеблются по вопросу членства Украины в альянсе, хотя Киев не видит альтернативы в качестве гарантии безопасности. 18 октября украинский президент заявил, что ожидает команду Белого дома в Киеве, чтобы обсудить его «стратегию победы». «Мы ждем, и в ближайшее время она будет», — отметил Зеленский.

Также западные лидеры обсудили эскалацию ближневосточного конфликта. Накануне их встречи стало известно об убийстве лидера палестинской группировки ХАМАС Яхьи Синвара, который считается организатором нападения на Израиль 7 октября. Байден назвал его смерть «хорошим днем для Израиля, для США и для всего мира», отметив, что ключевое препятствие на переговорах о прекращении огня устранено. Шольц также выразил надежду, что «теперь откроется конкретная перспектива прекращения огня и достижения соглашения об освобождении заложников в Газе».

Стармер заявил, что Великобритания «не будет оплакивать» смерть организатора атак ХАМАС, повторив призывы к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.«Освобождение всех заложников, немедленное прекращение огня и увеличение гуманитарной помощи давно назрели, чтобы мы могли двигаться к долгосрочному, устойчивому миру на Ближнем Востоке», — сказал он.