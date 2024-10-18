Президент Путин выступил против перемирия на Украине на неделю или на год

Путин выступил против перемирия на Украине «на неделю, на две или на год»

Фото: Александр Река / ТАСС

Россия не пойдет на краткое перемирие с Украиной, заявил президент Владимир Путин на встрече с представителями ведущих СМИ стран БРИКС.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год, для того чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом», — сказал Путин.

Президент уточнил, что Россия готова урегулировать вопрос на Украине только через долгосрочный мир, который обеспечит равную безопасность для участников процесса.

Также Путин подчеркнул, что «размен территорий» рассматриваться никак не будет, потому что исторические регионы России являются неотъемлемой частью страны.

Стратегическое поражение России на поле боя тоже невозможно, заверил глава государства.

Ранее Путин заявил, что Россия, как никто другой, заинтересована в завершении конфликта на Украине в кратчайшие сроки.

14 июня в ходе выступления в МИД России Владимир Путин озвучил условия для мирных переговоров с Украиной. В их числе согласие Киева на нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, денацификация, фиксация статуса новых регионов, Крыма и Севастополя как субъектов России. Помимо этого, должны быть сняты санкции с России. Киев назвал данные условия ультиматумом.

В июле 2024 года президент назвал вывод украинских сил с территорий новых регионов условием для переговоров. Он отметил, что есть и другие условия, которые могут быть рассмотрены в ходе возможной совместной работы.