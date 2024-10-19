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Военная операция на Украине ,  
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Украинцев предупредили об ответственности за посты о мобилизации

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Военная операция на Украине
Распространение дезинформации или «оценочных суждений» о мобилизации могут расценить как препятствование деятельности ВСУ, за что предусмотрена уголовная ответственность, предупредили в Сухопутных войсках Украины

В отношении лиц, распространяющих компрометирующую информацию о мобилизации, предусмотрена уголовная ответственность, говорится в заявлении Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Участились случаи распространения искаженной и не проверенной информации, которая направлена на подстрекательство и расшатывание общественно-политической обстановки в стране, нагнетание социальной напряженности и, как следствие, срыва мобилизации граждан Украины», — говорится в сообщении Сухопутных войск ВСУ в телеграм-канале.

Там отметили, что «любые искажения и манипулятивные толкования» законодательства о мобилизации, а также распространение дезинформации или «оценочных суждений без четкой аргументации и достоверных фактов» через разные каналы «подрывают доверие общества к государственным институтам».

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Эти действия могут расценить как «препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований», что грозит уголовной ответственностью. «Спекулятивные действия в информационном пространстве, которые заключаются в прямых обвинениях якобы в не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, так называются военкоматы на Украине. — РБК) будут проверять правоохранительные органы в пределах их полномочий и компетенций», — предупредили в ВСУ.

Вместе с тем, имеющиеся нарушения со стороны ТЦК «не остаются без надлежащей оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск», подчеркнули там, добавив, что во всех областных военкоматах налажено взаимодействие с представителями уполномоченного Верховной рады по правам человека.

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Всеобщую мобилизацию и военное положение объявили на Украине после начала Россией военной операции в феврале 2022 года. С тех пор они неоднократно продлевались.

В мае 2024-го условия призыва на военную службу ужесточили. В частности, минимальный призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет при верхнем пороге в 60 лет. В конце августа был введен режим «воюй или работай», который подразумевает выбор для мужчин — служить в армии или обеспечивать военнослужащих. Темпы призыва выросли, однако увеличилось количество уклонистов.

С прошлой недели на украинских военнообязанных начались массовые облавы на концертах, в ресторанах и других многолюдных местах, писала «Страна». Издание связывало это с «тотальным (до 70%) срывом планов по мобилизации».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина мобилизация ВСУ Военная операция на Украине ответственность Сухопутные войска военкомат
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