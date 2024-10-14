«Страна» объяснила причины массовых облав ТЦК на Украине

Облавы на концертах, в ресторанах и т.д. служат прикрытием для усилившейся «уличной мобилизации». Мероприятия активизировали из-за срыва планов по набору в армию. Но им мешает коррупция — за $1–5 тыс. задержанные могут откупиться

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Массовые облавы на военнообязанных на Украине в виде проверок территориальных центров комплектования (ТЦК) на мероприятиях, в ТЦ, на улицах и т.д., связаны со срывами планов мобилизации, пишет «Страна» с ссылкой на источники в ТЦК и Минобороны.

По оценке издания, идущие с прошлой недели рейды — «самая мощная активизация «улично-принудительной» мобилизации» с начала конфликта на Украине. «Причина такой активизации — тотальный (до 70%) срыв планов по мобилизации», — пишет «Страна».

Журналисты выделяют две стороны процесса: «показательные выступления» в виде рейдов на концертах, в ресторанах и т.п. и уличную мобилизацию — на рынках, в ТЦ и других многолюдных местах. Первая служит «прикрытием» для второй, которая является главной, «показательные» облавы «носят информационно-пиарный характер». По словам источников издания, от «показательных» рейдов эффект «для пополнения армии» «мизерный», так как задержанные «откупаются», к тому же платят военкомам и заведения — чтобы «не беспокоили».

«Официально заявляется, что после принятия закона о мобилизации ее темпы выросли чуть ли в три раза. Но в реальности таких цифр нет и близко. На самом деле рост был, но в пределах 50% плюс-минус. И был обеспечен он в основном не новым законом о мобилизации, а резким снижением требований по пригодности к службе по состоянию здоровья», — сказал источник «Страны», знакомый с работой ТЦК. Он добавил, что на этом фоне врачебные комиссии стали «абсолютной формальностью».

Президент Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении правил мобилизации весной. Акт обязал украинцев обновить учетные данные в ТЦК, в противном случае им грозят штрафы и лишение права управлять автомобилем. Кроме того, весной изменились критерии годности к службе. Например, годными стали признавать лиц с остаточными изменениями после вылеченного туберкулеза; болезнями, обусловленными ВИЧ, и бессимптомным носительством ВИЧ; невротическими легкими психическими расстройствами с выходом в выздоровление и т.д.

Среди других проблем он назвал то, что военноучетные данные для ТЦК обновили в основном те, у кого есть броня или отсрочка, многие другие указывали фальшивые адреса. Есть случаи, когда люди платят за устройство на работу на предприятие, которое дает броню. В связи с этим власти решили активизировать рассылку повесток, провести аудит дающих броню предприятий и проводить массовые облавы — в ходе них ищут тех, кто не обновил данные.

Эффект рейдов, по оценке собеседника издания, низкий — потому что от них можно откупиться. Выход задержанного из автобуса «стоит» $1 тыс., из ТЦК — $3–5 тыс., иногда требуют приносить ежемесячно еще $500–1000, чтобы избежать повторного задержания.

Снижение требований к состоянию здоровья привело к тому, что мобилизуют людей с хроническими заболеваниями, алко- и наркозависимых. Когда они попадают в учебную часть, ее начальство отказывается принимать таких из опасений проблем, что больным станет хуже, а зависимые будут употреблять запрещенное прямо там. Не желают брать таких на службу и боевые подразделения, отмечает «Страна».

Помимо ТЦК попасть в украинскую армию можно через рекрутинговые центры (их 42 в стране, проект запустили около года назад). В них обратились почти 21 тыс. граждан, из них 804 — за последнюю неделю. Большинство интересуется позициями водителей, штабных работников и операторов дронов. Кандидатами на службу стали чуть более 5 тыс. человек, заявили в Минобороны.