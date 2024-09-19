В Раде предложили работодателям платить до 30 тыс. гривен за бронь сотрудников

На Украине назвали сумму, которую нужно заплатить за бронь от мобилизации

Стоимость брони сотрудника может составить 20–30 тыс. грн в месяц, ее будут оплачивать украинские работодатели, рассказал депутат Рады. Новая инициатива разрешает отсрочку лишь 30–50% мужчин, состоящих на воинском учете

Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

«Система экономического бронирования», которая внедряется на Украине, подразумевает ежемесячную плату работодателей в размере от 20 тыс. до 30 тыс. грн (от 44,7 тыс. до 67 тыс. руб.) за отсрочку от службы в армии сотрудников, заявил депутат Верховной рады, член комитета парламента по экономическому развитию Богдан Кицак в интервью украинскому порталу «Знай».

Кицак добавил, что забронировать можно будет только 30–50% мужчин, состоящих на военном учете. Но есть несколько вариантов законопроекта, и окончательного решения пока не принято. По его словам, предварительно, на более широком уровне будет обсуждаться «гибридный формат».

Условия «системы экономического бронирования» в конечном счете утвердит правительство, заключил депутат.

24 февраля 2022 года на Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. С того момента они неоднократно продлевались. Темпы призыва возросли в последние несколько месяцев.

В конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима «воюй или работай», который предполагает либо службу в армии, либо обеспечение военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил правила призыва в армию в апреле. В частности, был снижен возраст призыва по мобилизации с 27 до 25 лет, отменена категория «ограниченно годен» и введено обязательство всех мужчин 18–60 лет уточнить данные в территориальных центрах комплектования (украинские военкоматы) и всегда иметь при себе военный билет.

В мае глава государства подписал закон об условно-досрочном освобождении осужденных за ряд преступлений для их отправки в зону боевых действий. Спустя два месяца Минюст Украины отчитывался о мобилизации свыше 3 тыс. заключенных.