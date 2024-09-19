На Украине назвали сумму, которую нужно заплатить за бронь от мобилизации
«Система экономического бронирования», которая внедряется на Украине, подразумевает ежемесячную плату работодателей в размере от 20 тыс. до 30 тыс. грн (от 44,7 тыс. до 67 тыс. руб.) за отсрочку от службы в армии сотрудников, заявил депутат Верховной рады, член комитета парламента по экономическому развитию Богдан Кицак в интервью украинскому порталу «Знай».
Кицак добавил, что забронировать можно будет только 30–50% мужчин, состоящих на военном учете. Но есть несколько вариантов законопроекта, и окончательного решения пока не принято. По его словам, предварительно, на более широком уровне будет обсуждаться «гибридный формат».
Условия «системы экономического бронирования» в конечном счете утвердит правительство, заключил депутат.
24 февраля 2022 года на Украине были объявлены военное положение и всеобщая мобилизация мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. С того момента они неоднократно продлевались. Темпы призыва возросли в последние несколько месяцев.
В конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима «воюй или работай», который предполагает либо службу в армии, либо обеспечение военнослужащих.
В мае глава государства подписал закон об условно-досрочном освобождении осужденных за ряд преступлений для их отправки в зону боевых действий. Спустя два месяца Минюст Украины отчитывался о мобилизации свыше 3 тыс. заключенных.
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