Первые Mirage-2000 передадут Украине в начале 2025 года, Франция подготовит для них пилотов, сообщил Жан-Ноэль Барро. В ВСУ называли эти истребители устаревшими. Москва осуждает любую помощь Киеву

Самолеты Mirage-2000 (Фото: DLeng / Shutterstock)

Париж поставит Киеву первые самолеты Mirage-2000 в начале 2025 года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Его слова приводит УНИАН.

«Первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов», — сказал он.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Украине нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 до конца 2024 года и подготовке 4,5 тыс. украинских летчиков. Обучение должно было начаться этим летом и занять «пять-шесть месяцев». Макрон отказался считать подготовку пилотов «фактором эскалации». Париж не исключает передачу Киеву около 20 истребителей Mirage 2000, писал Forbes.

Mirage-2000 — французский истребитель четвертого поколения, его модернизированная версия — Mirage 2000-5. Самолет может нести ядерное и высокоточное оружие. Как отмечает УНИАН, ключевой характеристикой Mirage-2000, которая интересует Украину, это способность стать носителем крылатых ракет SCALP-EG и «умных» авиабомб AASM Hammer.

Осенью 2023 года спикер Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал устаревшими Mirage 2000. По его словам, ВСУ не нуждается в таких истребителях.

Россия осуждает любую помощь Украине, считая, то это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин отмечал , что ВСУ не могут самостоятельно применить ракеты Storm Shadow и ATACMS, полетное задание и решение об ударе принимают западные страны, которые поставляют оружие. Он заявил об их прямом участии в конфликте и пообещал асимметричные меры на возможные удары по территории России.

В начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признавал, что ВСУ уже наносят удары западным оружием вглубь России. Так, британские танки Challenger 2 были задействованы во время вторжения в Курскую область, передавал Sky News. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow, а удары по Белгороду наносились из чешской РСЗО RM-70 Vampire.