 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава МИД Франции назвал срок поставки истребителей Mirage 2000 Украине

Глава МИД Франции: первые Mirage-2000 передадут Украине в начале 2025 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Первые Mirage-2000 передадут Украине в начале 2025 года, Франция подготовит для них пилотов, сообщил Жан-Ноэль Барро. В ВСУ называли эти истребители устаревшими. Москва осуждает любую помощь Киеву
Самолеты Mirage-2000
Самолеты Mirage-2000 (Фото: DLeng / Shutterstock)

Париж поставит Киеву первые самолеты Mirage-2000 в начале 2025 года, заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. Его слова приводит УНИАН.

«Первые самолеты Mirage-2000 будут предоставлены Украине в начале следующего года. Также Франция будет готовить пилотов для этих самолетов», — сказал он.

В июне президент Франции Эмманюэль Макрон объявил о передаче Украине нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 до конца 2024 года и подготовке 4,5 тыс. украинских летчиков. Обучение должно было начаться этим летом и занять «пять-шесть месяцев». Макрон отказался считать подготовку пилотов «фактором эскалации». Париж не исключает передачу Киеву около 20 истребителей Mirage 2000, писал Forbes.

Mirage-2000 — французский истребитель четвертого поколения, его модернизированная версия — Mirage 2000-5. Самолет может нести ядерное и высокоточное оружие. Как отмечает УНИАН, ключевой характеристикой Mirage-2000, которая интересует Украину, это способность стать носителем крылатых ракет SCALP-EG и «умных» авиабомб AASM Hammer.

Осенью 2023 года спикер Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат назвал устаревшими Mirage 2000. По его словам, ВСУ не нуждается в таких истребителях.

Макрон показал кадры подготовки бригады ВСУ имени Анны Ярославны
Политика
Россия осуждает любую помощь Украине, считая, то это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Президент Владимир Путин отмечал, что ВСУ не могут самостоятельно применить ракеты Storm Shadow и ATACMS, полетное задание и решение об ударе принимают западные страны, которые поставляют оружие. Он заявил об их прямом участии в конфликте и пообещал асимметричные меры на возможные удары по территории России.

В начале лета начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов признавал, что ВСУ уже наносят удары западным оружием вглубь России. Так, британские танки Challenger 2 были задействованы во время вторжения в Курскую область, передавал Sky News. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow, а удары по Белгороду наносились из чешской РСЗО RM-70 Vampire.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Франция Андрей Сибига Военная операция на Украине пилоты
Материалы по теме
Франция анонсировала поставки Украине экспериментальных дронов-камикадзе
Политика
Макрон показал кадры подготовки бригады ВСУ имени Анны Ярославны
Политика
Зеленский провел переговоры с Макроном в Нью-Йорке
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Художники призвали Третьяковку не закрывать Отдел новейших теченийОбщество, 16:29
Боррель сообщил о планах обсудить с министрами G7 удары ВСУ вглубь РоссииПолитика, 16:25
Касаткина вышла в финал турнира WTA в Нинбо после отказа БадосыСпорт, 16:20
Глава МИД Франции назвал срок поставки истребителей Mirage 2000 УкраинеПолитика, 16:09
Число погибших при взрыве газа в Тамбовской области выросло до четырехОбщество, 16:02
«Пари НН» упустил победу в первом матче после назначения ГончаренкоСпорт, 16:00
Музей Абхазии закрыл выставку с Басаевым после визита министра обороныПолитика, 15:46
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На Камчатке зашедшего во двор жилых домов медведя застрелилиОбщество, 15:41
На MotoGP два гонщика столкнулись и вылетели с трассы. ВидеоСпорт, 15:39
Костя Цзю будет секундантом сына в чемпионском бою в СШАСпорт, 15:37
Боррель призвал к «более жестким» полномочиям ООН в ЛиванеПолитика, 15:35
Вся Нигерия осталась без света из-за сбояОбщество, 15:25
Создатель Flibusta сообщил, что пиратская библиотека продолжит работатьТехнологии и медиа, 15:12
В Шебекино мужчина пострадал при обстрелеПолитика, 14:57