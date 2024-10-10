Макрон показал кадры подготовки бригады ВСУ имени Анны Ярославны

В посольстве Франции на Украине заявили, что страна стала первой, которая подготовит полноценную украинскую бригаду на своей территории

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Президент Франции Эмманюэль Макрон на своей странице в соцсети Х опубликовал видео подготовки бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская», названной по имени французской королевы Анны Ярославны, дочери Великого князя киевского Ярослава Мудрого.

«Наши военные в настоящее время обучают 2300 украинских солдат в Гранд-Эст (регион на северо-востоке Франции. — РБК) с оборудованием, которое они будут использовать в боевых действиях», — подписал он эти кадры.

В посольстве Франции на Украине ранее сообщили «РБК Украина», что «Франция — первая страна, которая готовит полноценную украинскую бригаду на своей территории». При подготовке используются танки и другая техника.

6 июня Макрон объявил о передаче Киеву нескольких боевых самолетов Mirage 2000-5 к концу 2024 года. Тогда он сказал, что Париж запустит программу обучения украинских пилотов и начнет подготовку украинских военнослужащих. В программе должны были принять участие 4,5 тыс. украинских солдат.

Газета Le Monde написала, что Франция планирует за два года обучить 26 украинских пилотов управлению истребителями F-16. По данным Воздушно-космических сил Франции, на авиабазе на юго-западе страны находятся десять украинских пилотов в возрасте от 21 до 23 лет.

Россия критикует военную помощь Украине и считает, что таким образом другие страны становятся сторонами конфликта. По мнению Кремля, военная поддержка не поможет Киеву, а напряженность конфликта только возрастает.