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Саммит БРИКС-24 ,  
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Орешкин стал спецпредставителем Путина по экономической работе с БРИКС

Орешкин стал спецпредставителем Путина по экономическому сотрудничеству с БРИКС
Сюжет
Саммит БРИКС-24
Орешкин стал спецпредставителем Путина по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития. С мая он занимает пост замглавы администрации президента

Президент Владимир Путин назначил заместителя руководителя администрации главы государства Максима Орешкина своим специальным представителем по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Возложить на заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития», — говорится в документе.

Новый банк развития (НБР) с капиталом $100 млрд и штаб-квартирой в Шанхае был создан странами БРИКС — Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР — в 2014 году. Цель деятельности банка — финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Глава банка Дилма Руссефф летом прошлого года заявила, что из-за санкций НБР пока не рассматривает новые проекты в России.

Орешкин занимает пост замглавы администрации президента с мая этого года. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков говорил, что он будет курировать темы экономики и транспорта. С января 2020 года Орешкин был помощником президента, до этого возглавлял Минэкономразвития.

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На этой неделе в Москве прошел деловой форум БРИКС. Саммит состоится в Казани 22-24 октября. С начала этого года в БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, Россия и ЮАР) вошли Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия. В этом году в объединении председательствует Россия.

Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что это объединение — «это 45 процентов населения планеты, это 33 процента суши, это постоянный рост торгового оборота и уровень мировой торговли». До этого он говорил, что совокупный ВВП государств БРИКС составляет более $60 трлн, а общая доля в мировом валовом продукте «уверенно превышает соответствующий показатель так называемой «Группы семи» и продолжает расти».

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Владимир Путин Максим Орешкин БРИКС
Максим Орешкин фото

Максим Орешкин

замглавы администрации президента России
21 июля 1982 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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